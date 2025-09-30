Imagen de la presentación de la campaña.

Imagen de la presentación de la campaña. Gadis.

Gadis lanza la campaña "Alimenta la amistad" en apoyo a 79 protectoras de animales

La iniciativa recogerá alimentos y productos de higiene para perros y gatos del 1 al 12 de octubre

Gadis pone en marcha la séptima edición de su campaña "Alimenta la amistad", una acción solidaria destinada a respaldar la labor de 79 protectoras de animales en Galicia y Castilla y León.

La iniciativa, que forma parte del programa de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa desde 2019, permite a los clientes colaborar donando alimentos y productos de higiene para perros y gatos abandonados.

Un total de 202 supermercados Gadis de ambas comunidades habilitarán espacios para depositar estas donaciones, y quienes lo prefieran podrán realizar aportaciones económicas en caja.

La campaña estará activa desde el miércoles 1 de octubre hasta el sábado 12 de octubre.

Las protectoras beneficiadas, situadas en las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ávila, León, Salamanca, Segovia, Palencia, Valladolid y Zamora, recibirán y gestionarán la ayuda, que les permite atender a miles de animales en situación de abandono a lo largo del año.

La directora de Marketing y RSC de GADISA Retail, Melisa Pagliaro, y la coordinadora de RSC, Lucía Santos, presentaron la campaña acompañadas por representantes de algunas entidades participantes, como María José López, de la Asociación Micos, y Sonia Santiago, de Xuntos As Mariñas, quienes agradecieron el apoyo continuo de la cadena.

En las seis ediciones anteriores, los clientes de Gadis aportaron más de 400.000 kilos de alimentos y productos de higiene, un ejemplo del compromiso social que la empresa busca mantener y ampliar.

La campaña se enmarca además en la celebración del Día Mundial de los Animales, que cada 4 de octubre recuerda la necesidad de proteger y cuidar a los animales, coincidiendo con la festividad de San Francisco de Asís.