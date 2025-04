Rueda considera "una amenaza más" la advertencia del BNG de acudir a la justicia por el caso Altri

El titular del ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, ha salido hoy de nuevo en defensa de los técnicos de la Xunta que aprobaron el proyecto de Altri tras la amenaza de la fuerzas de la oposición de judicializar el asunto si no se les permite acceder al expediente.

"Lo de Altri es una amenaza más. Después de ser irrespetuosos, amenazantes, tratar de tirar por el suelo la credibilidad de muchos técnicos, hablar de su capacidad, comprometer su firma, es un paso más de decir a todo que no te lleves lo que sea por delante, a veces la credibilidad de las personas. Que hagan lo que estimen oportuno" dijo a preguntas de los medios de comunicación.

El presidente autonómico también se refirió al hecho de que ningún miembro del gobierno central reciba al CEO de Altri. "Es difícil de entender y me consta que hubo ministros que hablaban de este tema y diseñaban con la misma información que se tiene ahora estrategias para acceder a fondos europeos y ahora hay cerrazón. No tiene sentido ni escuchar, para una vez que le hacen caso al secretario general del PSOE en Galicia es para decir que no se destine dinero a proyectos de Galicia. Es una pena que no le hacen caso en nada y en esto sí, una muestra de la utilidad de consignas del partido socialista. Pueden estar orgullosos", expresó.

El BNG le da la última oportunidad a PP antes de acudir a la justicia

La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, afirmó esta mañana en rueda de prensa que la formación frentista usará todos los mecanismos legales para acceder a la documentación solicitada. "É unha segunda oportunidade que lle imos dar ao Partido Popular antes de recorrer ás vías legais que temos ao noso alcance para poder acceder á documentación. Solicito ao señor Rueda que desclasifique todos os documentos secretos e aplique transparencia no funcionamento da administración, facendo públicos os documentos que que solicita o BNG e que o PP quere manter pechados baixo sete chaves no búnker de San Caetano".