Estrella Galicia se une a los Best Chef Awards y otorga por primera vez el Premio Especial Terroir

Estrella Galicia, la icónica cervecera gallega, hará su primera participación en la 8ª edición de los prestigiosos premios gastronómicos internacionales The Best Chef Awards, que se celebrarán en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, del 4 al 6 de noviembre de 2024.

En esta ocasión, la marca otorgará por primera vez el Premio Especial Terroir, un galardón que destaca a la figura que ha demostrado un compromiso ejemplar con la sostenibilidad, el uso de productos locales y el respeto por sus comunidades.

Así, la cerveza de Estrella Galicia será parte The Best Chef Awards, que promete ser la mayor en la historia del evento y será el escenario de una serie de citas de gran impacto, reuniendo a las figuras más respetadas de la gastronomía global junto con nuevos talentos locales. Esta auténtica fiesta de lo mejor del universo culinario reúne a chefs, expertos y entusiastas de todo el mundo que celebran y moldean el futuro de la innovación culinaria, y se celebra en una ciudad distinta cada año.

La edición 2024 ofrecerá tres días de actividades bajo el concepto: La (R)evolución del Futuro de la Alimentación. La primera conferencia, Area Talks, permitirá a líderes de la industria discutir las últimas tendencias y desafíos, mientras que Food Meets Science destacará la intersección entre innovación y tradición.

El evento culminará el 6 de noviembre con la prestigiosa Gala de The Best Chef Awards que se celebrará en Atlantis, The Palm, donde Estrella Galicia estará presente entregando el premio especial Terroir y se reconocerán las contribuciones culinarias de los chefs más votados del mundo con uno, dos y tres cuchillos, hasta llegar a los tres primeros nombres de la lista.

The Best Chef Awards 2024 no solo atraerá a chefs de renombre como Albert Adrià (Enigma) Ángel León (embajador de Estrella Galicia y chef de Aponiente) y Vaughan Mabee (Amisfield), sino que también destacará talentos emergentes de la región, como Wassim Orfali y Christophe Devoille en pastelería, así como Tetsuya Wakuda de Sagetsu y Rita Sueidan de Maisan15.

Otros embajadores de Estrella Galicia en España también estarán presentes como Javier Olleros, Begoña Rodrigo o Pepe Solla, subrayando el compromiso de la marca con la excelencia culinaria. El evento contará con más de 800 profesionales de la gastronomía, incluidos chefs de alto nivel, líderes de la hospitalidad y periodistas de todo el mundo.

Celebración más prestigiosa del mundo culinario

Mónica Vizcaíno, Directora de Marketing Estratégico Global de Estrella Galicia, comenta sobre esta participación histórica que "como parte de nuestro proceso de internacionalización, contar con un compañero de ruta estratégico y prestigioso como The Best Chef Awards, reconocido por los grandes cocineros de todo el planeta, es un factor clave para conectar nuestra marca con la gastronomía de relevancia mundial".

Por su parte, Cristian Gadau, Director y Fundador de The Best Chef Awards, expresa sobre esta colaboración que "los premios Terroir son el alma de nuestro proyecto, porque premian al chef más activo y conectado con los productores locales y con la comunidad. Un chef que está trabajando por la identidad de su área, para preservar las tradiciones, la cultura, la historia en la defensa de la biodiversidad". A esto ha añadido que "Estrella Galicia, que participa de nuestra gran fiesta gastronómica por primera vez, está completamente alineado con estos valores".

Esta colaboración refuerza el compromiso de Estrella Galicia con el impacto positivo, acreditado por su reciente incorporación al movimiento B Corp, un hito logrado en enero de 2024. La cervecera es una gran abanderada de este movimiento global que requiere del cumplimiento de exigentes estándares en términos de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad empresarial.

Al unirse por primera vez a una de las celebraciones más esperadas y prestigiosas del mundo culinario, Estrella Galicia fortalece su presencia en la escena gastronómica global, alineando sus cervezas con una profunda pasión y amor por la cocina, así como con los valores de excelencia que promueve The Best Chef Awards.

A través del Premio Especial Terroir, Estrella Galicia rinde homenaje a todos los chefs que, desde sus cocinas, trabajan con orgullo y dedicación por su territorio, para lograr un impacto positivo en sus comunidades y un enfoque respetuoso hacia el entorno.