Aceites Abril reivindica el churrasco, la tortilla y los pimientos como reyes del verano en Galicia

Llega el verano y con él las reuniones en torno a las mejores fiestas gastronómicas de nuestra tierra. Por ello, aceites Abril se ha aliado con los vecinos de Covelo (Pontevedra), Betanzos y Herbón (A Coruña) para lanzar una nueva campaña bajo el lema "Haciendo Mejor a los Mejores".

En esta ocasión, aceites Abril se da la mano con los vecinos de Covelo, Betanzos y Herbón, para impulsar más si cabe sus ferias gastronómicas. Unos municipios que la compañía ourensana describe como "auténticos templos del churrasco, la tortilla y el pimiento, respectivamente". Así, Abril da voz de nuevo al patrimonio gastronómico gallego. En este caso, ligado a las fiestas populares, y a sus verdaderos protagonistas: los vecinos.

La nueva campaña de Abril gira alrededor de Nito, alma mater de la Festa do Churrasco de Covelo; Jorge Río, vecino de Betanzos y ganador en dos ocasiones del Concurso a la Mejor Tortilla Casera en la Semana de la Tortilla de Betanzos; y Milagros, presidenta de la denominación de origen Protegida 'Pemento de Herbón'.

Los tres dan voz a la campaña de Abril con un mensaje sencillo y contundente: "Somos de Churrasco", "Somos de Tortilla" y "Somos de Pimientos". Una mezcla gastronómica que conforma el tridente de cualquier reunión veraniega que se precie.

El concepto creativo pone en valor el patrimonio gastronómico de Galicia y el esfuerzo, muchas veces anónimo y desinteresado, de los vecinos. La campaña muestra a los vecinos verdaderos artífices del mantenimiento, generación tras generación, de las joyas gastronómicas de Galicia.

"¿Quién mejor que ellos para engrandecer y ensalzar el cuidado de nuestras tradiciones culinarias? Los vecinos de estas poblaciones son los verdaderos héroes del mantenimiento de recetas y elaboraciones y, ellos, sí que nos hacen mejores", explican desde la firma, en una historia de amor continua con Galicia.

"A esencia do churrasco é a paciencia"

Nito es una de las voces más autorizadas para hablar de la Festa do Churrasco de Covelo, no en vano regentó carnicerías en Covelo y Maceira. Esta fiesta, recuerda Nito, comenzó de la forma más insospechada "con una merendola de amigos na Carballeira, en donde teníamos un cartel con la única norma de obligado cumplimiento y que rezaba: prohibido falar de política, de fútbol, nin problemas da vida… aventuras, canto máis grandes e verdades, ningunhas".

Y así, esta fiesta ha ido creciendo hasta lo que es hoy: una auténtica exaltación del producto cárnico de la Sierra del Suído, el límite natural entre las provincias de Ourense y Pontevedra.

"El verdadero secreto son los huevos caseros de Josefa"

Dos elementos: la calidad de la materia prima y la técnica, pero ¿qué hace especial y única a la tortilla de Betanzos? Jorge Río, betanceiro del barrio de A Ponte Vella, da sus claves: "O verdadeiro segredo son os ovos caseiros de Josefa. E despois patacas de Coristanco, aceite de oliva Abril suave e sal. Tamén é importante unha bóa tixola".

"O que buscamos é unha tortilla non moi alta, apenas dourada no exterior, e pouco cuajada po dentro". Otro punto importante, no lleva cebolla. Jorge es una voz más que autorizada en el tema, ha sido el ganador de las dos ediciones del concurso a la Mejor Tortilla Casera de Betanzos enmarcado en la Semana de la Tortilla de Betanzos.

"Uns pican e outros non"

Julio y agosto son meses de pimiento y quien mejor que Milagros González, que lleva más de media vida dedicada al cultivo del pimiento, para poner en valor a los pimientos de Herbón. Como bien dice el refranero popular "uns pican e outros non" y, la gerente de la cooperativa de mujeres 'A Pementeira' y presidenta de la D.O.P.

"Pemento de Herbón" sabe "sólo con ver o pemento se pica ou non: pola súa forma, polo seu brillo ou polo seu olor". Para este año, nos dice que el pimiento de Herbón se está haciendo de rogar: "de momento hai pouco pola falta de sol e o prezo dispárase". Por cierto, en Herbón no hay debate, los pimientos se fríen sin rabo. Así lo recoge la receta tradicional.