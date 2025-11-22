La Maker Faire Galicia reivindica los oficios tradicionales como motor de innovación y sostenibilidad

La Casa das Máquinas acogió hoy la Jornada de los Oficios de la Maker Faire Galicia, un encuentro que puso el foco en la creatividad, la innovación sostenible y la importancia de preservar y actualizar los oficios tradicionales.

La concejala de Derechos y Servicios Sociales, Promoción Económica y Juventud, María Rozas, destacó en la apertura "la necesidad de recuperar e impulsar los oficios no desde la nostalgia, sino como una apuesta por un desarrollo económico sostenible y por la creación de empleo de calidad". Subrayó, además, "el valor identitario y económico de los oficios tradicionales y el talento que tenemos en Galicia, que debemos seguir promoviendo".

La mesa inaugural contó también con la participación del vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, quien afirmó que "hoy más que nunca, trabajar con las manos y activar la masa gris es una forma de futuro", y destacó el compromiso de la Diputación por "devolver la artesanía a lo cotidiano y situar los oficios en la vanguardia cultural y económica del país".

Por su parte, el director general de Comercio y Consumo, Gabriel Alén, puso en valor el papel de la artesanía gallega “en la experimentación con nuevas narrativas, materiales y formas de crear”, al tiempo que señaló el impulso de la Xunta para conectar a las nuevas generaciones con la artesanía y los oficios.

Charlas y coloquios: biomateriales, emoción y nuevos relatos

La jornada contó con un programa diverso marcado por la innovación y la conexión con el territorio.

Paula Camiña Eiras, experta en biodiseño, explicó su trabajo vinculado al Co-Obradoiro Galego y a la recuperación de técnicas artesanales a través de biomateriales desarrollados con residuos marinos.

Abordó los retos de trabajar con materiales vivos, la importancia de la colaboración con la comunidad marinera y el desafío de escalar materiales sostenibles. Además, reivindicó la necesidad de comunicar desde la honestidad, "dar la cara", activar la memoria emocional y publicar contenidos diarios como estrategia para conectar con la ciudadanía y dignificar los oficios.

Julia Steketee, cofundadora de Bagaceira Project, presentó su proceso de creación de materiales hechos a partir de residuos agrícolas, especialmente de la caña de azúcar, para el diseño y la arquitectura. Destacó la relevancia de producir a pequeña escala con impacto local, respetar el ritmo de la materia y “dar voz a los materiales vivos” en la transición ecológica.

Ramón Santos, responsable de Mercería La Crisálida, abordó la importancia de "dar la cara", publicar contenidos diarios, activar la memoria emocional y conectar con la audiencia desde la honestidad y la emoción, elementos que considera claves para comunicar un oficio.

Por su parte, ACME Estudio presentó el proyecto Un columpio, que combina instalación artística, experimentación material y participación ciudadana, ejemplificando nuevas formas de integrar los oficios en la creación contemporánea.

En el coloquio "La voz de los oficios: medios, historias y nuevas audiencias", moderado por Loreto Peteiro (Quincemil), Leticia Castro (Revista Salghadoiro), María Gómez-Domínguez (Da Néboa Podcast) y María Regueiro (Asubía Marketing) pusieron el foco en la emoción como herramienta central para comunicar un oficio, así como en la importancia de visibilizar procesos, tiempos lentos y trabajo manual en un contexto saturado de estímulos. Reivindicaron la necesidad de difundir la labor de artesanas y artesanos en un momento en el que "trabajar con las manos y activar la masa gris" es más necesario que nunca.

Talleres, espacio maker y participación artesana

Durante toda la jornada se celebraron talleres de bordado (Variopinto), flores textiles (Nai Diseños), forja y arte (Fui Yo), y trabajos con materiales de desecho (Retoque Retro), así como un espacio maker con más de una docena de artesanas y artesanos de la Red Artesanía de Galicia y de otros proyectos independientes. Entre ellos: Acivro Xoias, Susana Anta, A Casa Rodante, Fui Yo, Mundaya, Jerolas, Redeiras Artesás Illa da Estrela, D. Rositas, entre otros.

Clausura y premios

El público asistente votó los proyectos artesanos favoritos dentro del espacio maker, y los premios fueron para:

3.º premio, compartido entre Despunte y D Rositas

2.º premio, para Miña Terra

1.º premio, entregado por Gabriel Alén, para Pampillo Store

La Maker Faire Galicia se organiza y opera de forma independiente bajo la licencia de Make Community LLC, manteniendo su compromiso de fomentar la creatividad, la innovación y el talento en la comunidad maker