A Maker Faire Galicia pecha a súa Xornada dos Oficios reivindicando o valor económico, cultural e sostible das artes e dos saberes manuais

La Maker Faire Galicia reivindica los oficios tradicionales como motor de innovación y sostenibilidad

La Casa das Máquinas acoge una jornada centrada en la creatividad, los biomateriales y la recuperación de técnicas artesanales, con talleres, charlas y premios a los proyectos más innovadores

La Casa das Máquinas acogió hoy la Jornada de los Oficios de la Maker Faire Galicia, un encuentro que puso el foco en la creatividad, la innovación sostenible y la importancia de preservar y actualizar los oficios tradicionales.

Maker Faire Galicia aúna ciencia, tecnología y talento para construir el futuro industrial gallego

La concejala de Derechos y Servicios Sociales, Promoción Económica y Juventud, María Rozas, destacó en la apertura "la necesidad de recuperar e impulsar los oficios no desde la nostalgia, sino como una apuesta por un desarrollo económico sostenible y por la creación de empleo de calidad". Subrayó, además, "el valor identitario y económico de los oficios tradicionales y el talento que tenemos en Galicia, que debemos seguir promoviendo".

La mesa inaugural contó también con la participación del vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, quien afirmó que "hoy más que nunca, trabajar con las manos y activar la masa gris es una forma de futuro", y destacó el compromiso de la Diputación por "devolver la artesanía a lo cotidiano y situar los oficios en la vanguardia cultural y económica del país".

Por su parte, el director general de Comercio y Consumo, Gabriel Alén, puso en valor el papel de la artesanía gallega “en la experimentación con nuevas narrativas, materiales y formas de crear”, al tiempo que señaló el impulso de la Xunta para conectar a las nuevas generaciones con la artesanía y los oficios.

Charlas y coloquios: biomateriales, emoción y nuevos relatos

La jornada contó con un programa diverso marcado por la innovación y la conexión con el territorio.

Paula Camiña Eiras, experta en biodiseño, explicó su trabajo vinculado al Co-Obradoiro Galego y a la recuperación de técnicas artesanales a través de biomateriales desarrollados con residuos marinos.

Abordó los retos de trabajar con materiales vivos, la importancia de la colaboración con la comunidad marinera y el desafío de escalar materiales sostenibles. Además, reivindicó la necesidad de comunicar desde la honestidad, "dar la cara", activar la memoria emocional y publicar contenidos diarios como estrategia para conectar con la ciudadanía y dignificar los oficios.

Julia Steketee, cofundadora de Bagaceira Project, presentó su proceso de creación de materiales hechos a partir de residuos agrícolas, especialmente de la caña de azúcar, para el diseño y la arquitectura. Destacó la relevancia de producir a pequeña escala con impacto local, respetar el ritmo de la materia y “dar voz a los materiales vivos” en la transición ecológica.

Ramón Santos, responsable de Mercería La Crisálida, abordó la importancia de "dar la cara", publicar contenidos diarios, activar la memoria emocional y conectar con la audiencia desde la honestidad y la emoción, elementos que considera claves para comunicar un oficio.

Por su parte, ACME Estudio presentó el proyecto Un columpio, que combina instalación artística, experimentación material y participación ciudadana, ejemplificando nuevas formas de integrar los oficios en la creación contemporánea.

En el coloquio "La voz de los oficios: medios, historias y nuevas audiencias", moderado por Loreto Peteiro (Quincemil), Leticia Castro (Revista Salghadoiro), María Gómez-Domínguez (Da Néboa Podcast) y María Regueiro (Asubía Marketing) pusieron el foco en la emoción como herramienta central para comunicar un oficio, así como en la importancia de visibilizar procesos, tiempos lentos y trabajo manual en un contexto saturado de estímulos. Reivindicaron la necesidad de difundir la labor de artesanas y artesanos en un momento en el que "trabajar con las manos y activar la masa gris" es más necesario que nunca.

Talleres, espacio maker y participación artesana

Durante toda la jornada se celebraron talleres de bordado (Variopinto), flores textiles (Nai Diseños), forja y arte (Fui Yo), y trabajos con materiales de desecho (Retoque Retro), así como un espacio maker con más de una docena de artesanas y artesanos de la Red Artesanía de Galicia y de otros proyectos independientes. Entre ellos: Acivro Xoias, Susana Anta, A Casa Rodante, Fui Yo, Mundaya, Jerolas, Redeiras Artesás Illa da Estrela, D. Rositas, entre otros.

Clausura y premios

El público asistente votó los proyectos artesanos favoritos dentro del espacio maker, y los premios fueron para:

  • 3.º premio, compartido entre Despunte y D Rositas

  • 2.º premio, para Miña Terra

  • 1.º premio, entregado por Gabriel Alén, para Pampillo Store

La Maker Faire Galicia se organiza y opera de forma independiente bajo la licencia de Make Community LLC, manteniendo su compromiso de fomentar la creatividad, la innovación y el talento en la comunidad maker