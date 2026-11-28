La pop-up navideña de Zara abrirá en A Coruña el próximo 3 de diciembre

Zara volverá a vestir su tienda de la calle Compostela de A Coruña de Navidad y ya tiene fecha de apertura para la pop-up. Será el próximo jueves, 3 de diciembre.

A partir de ese día se podrá visitar el espacio navideño que la marca ubica cada año en la planta baja de la tienda y también en el espacio de la cafetería, orientada hacia la plaza de Mina.

Los motivos de este año todavía no se han desvelado, aunque la entrada por calle Compostela ya deja ver algunas de las luces colocadas en forma de carpa, mientras que unas grandes cortinas blancas ocultan el que será el espacio principal de la pop-up.

En la cafetería se mantienen por el momento las grandes estanterías con decoraciones y libros, aunque estas ya están cubiertas mientras empiezan los trabajos para poner a punto la tienda. Además, también se han retirado por ahora las mesas y las sillas del Zacaffè.

El año pasado la tienda se transformó en una suerte de oficina postal desde la que enviar las cartas a Papá Noel y los Reyes Magos con todos los deseos navideños.

En la entrada, un gran árbol de 5 metros daba la bienvenida rodeado de cartas volando.

A este se sumaba una casa de muñecas, globos colgantes, una librería con cuentos navideños y una recreación de habitaciones infantiles en una jaima.

El año pasado la pop-up había abierto antes que el Zacaffè, así que el apartado gastronómico corrió a cargo de Siboney con churros de El Timón, mientras que en la zona junto a plaza de Mina se habían colocado la propia oficina postal con varios buzones de época. Para estas Navidades su contenido es todavía una incógnita.

Este será el sexto año en el que la tienda de Zara se transforme para acoger la pop-up de Navidad que, con toda probabilidad, se extenderá hasta el 5 de enero, como en ediciones anteriores.

A unos metros, el Zara Home ya tiene su decoración navideña con los tradicionales árboles de papel, sus luces decorativas y también el tren que sobrevuela por unos raíles la parte baja de la tienda.

La apertura de la pop-up será justo un día antes del encendido del alumbrado navideño en la ciudad.

El próximo viernes, 4 de diciembre, las luces de Navidad iluminarán A Coruña al tiempo que abrirá el esperado mercadillo navideño de la plaza de María Pita.