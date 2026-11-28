Acto de encendido de las luces de Navidad en el mercado de Elviña. Concello de A Coruña

Las Mulleres Colleiteiras encienden la Navidad en el mercado de Elviña de A Coruña

Las luces navideñas empiezan a encenderse en A Coruña a falta de menos de un mes para la Navidad. Este sábado ha sido el turno del mercado municipal de Elviña, que celebró su tradicional encendido, este año a cargo de las Mulleres Colleiteiras.

Sofía Vázquez, en representación del colectivo, fue la encargada de pulsar el botón que iluminó todo el mercado con un árbol, luces sobre los puestos del mercado y decoraciones como una gran estrella dorada o el Bo Nadal que da la bienvenida en el mercado.

El acto estuvo organizado por la asociación de comerciantes.

Leonardo Tomé, su presidente, puso en valor el hecho de que "el mercado hace barrio. Sin él, los bajos están vacíos".

También subrayó un hito del que pueden presumir en Elviña. "Tenemos una ocupación de puestos del 97%", explicó, algo poco habitual en tiempos en los que prima la comodidad y las prisas.

En su intervención, Sofía Vázquez recordó el trabajo que hacen Mulleres Colleiteiras, una asociación que se encarga desde el 2011 de recoger y reciclar el aceite vegetal utilizado.

"Cuidamos al medio ambiente y también a las personas que forman parte de él", declaró, pidiendo además una ansiada nave para seguir adelante con su labor y "seguir contratando a personas vulnerables o con difícil entrada al mercado laboral".

En el acto también estuvo presente la alcaldesa, Inés Rey, acompañada por otros miembros de la corporación municipal.

Desde Elviña afirmó que "el mercado es mucho más que un espacio comercial. Es un punto de encuentro para vecinas y vecinos, un lugar donde se fortalecen los vínculos entre las personas y donde la proximidad sigue siendo un valor fundamental de la vida en comunidad".