Exterior de la futura tienda de Ecoalf en A Coruña, todavía en obras Quincemil

La firma de moda sostenible Ecoalf abrirá la próxima semana en el centro de A Coruña

El centro de A Coruña suma una nueva firma de moda a su oferta comercial. Ecoalf, marca española que ha convertido la sostenibilidad en su principal seña de identidad, abrirá las puertas de su nueva tienda la próxima semana.

El establecimiento estará situado en la confluencia de las calles Federico Tapia y Fontán, en el local que anteriormente ocupaba elPulpo Teen. La apertura se producirá en plena campaña de Navidad, en una de las principales zonas comerciales de la ciudad.

Ecoalf nació en 2009 de la mano de Javier Goyeneche. Tanto el nombre como el concepto de la marca surgieron a raíz del nacimiento de sus hijos, Alfredo y Álvaro. Su objetivo era crear una firma de moda sostenible que apostase por un uso responsable de los recursos naturales del planeta.

El empresario encontró en el reciclaje una alternativa para desarrollar una nueva generación de prendas sin renunciar a la calidad ni al diseño de los productos elaborados con materiales convencionales.

Moda a partir del reciclaje

Las botellas de plástico, las redes de pesca abandonadas o el algodón reciclado son algunos de los materiales que la firma utiliza para confeccionar sus productos, dando una segunda vida a los residuos.

Con colecciones para hombre y mujer, Ecoalf apuesta por diseños atemporales, cortes sencillos y prendas versátiles. Entre sus propuestas destacan los abrigos acolchados, las parkas impermeables, los chalecos, los jerséis de punto y las sudaderas.

La marca también cuenta con una línea de calzado, en la que destacan las zapatillas deportivas y las botas de agua, así como una amplia variedad de complementos, entre ellos bolsos, mochilas, gorros y bufandas.

Además, bajo el lema "Because there is no planet B"("Porque no hay un planeta B"), la firma busca concienciar sobre la necesidad de cambiar los hábitos de producción y consumo en la industria textil.