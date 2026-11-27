El CCA Distrito Mallos impulsa, un año más, su tradicional Campaña de Navidad. Es una iniciativa destinada a dinamizar el comercio de proximidad, incentivar las compras en los establecimientos asociados y atraer a vecinos y visitantes a las calles del distrito durante una de las épocas de mayor actividad comercial del año.

Además, como parte de esta campaña, el próximo 18 de diciembre se instalará una carpa en la Plaza Padre Rubinos, donde los clientes del distrito podrán participar en una actividad especial que tendrá como protagonista una divertida ruleta de la suerte, con la que podrán conseguir pequeños regalos.

La actividad estará atendida por personal de animación, que se encargará de gestionar la participación de los clientes y de repartir los premios. La carpa permanecerá abierta en horario de 11:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 19:30 horas o hasta agotar existencias.

Cómo participar

Para participar, solo será necesario presentar un ticket de compra superior a 5 euros, correspondiente a cualquiera de los establecimientos asociados al CCA Distrito Mallos, incluidos comercios, locales de hostelería y negocios de servicios. Los tickets deberán tener fecha comprendida entre el 11 y el 18 de diciembre, ambos inclusive.

Cada ticket que cumpla los requisitos dará derecho a una tirada en la ruleta. Y cada cliente podrá presentar un máximo de 5 tickets de compras que le permitirán cinco tiradas en la ruleta.

Con esta iniciativa, el CCA Distrito Mallos busca premiar la confianza de los consumidores, agradecer su apoyo al tejido comercial de proximidad y recordar la importancia de realizar las compras navideñas en los negocios del barrio.