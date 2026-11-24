El centro comercial Los Rosales de A Coruña dará la bienvenida a la Navidad este miércoles 25 de noviembre con un encendido especial en el que el protagonismo recaerá en una de las entidades deportivas más emblemáticas de la ciudad. Una representación de la junta directiva y de los jugadores de la Sociedad Deportiva Sin Querer será la encargada de activar la iluminación navideña de la fachada y de los espacios interiores del complejo comercial a partir de las 18:00 horas.

La elección del club responde a su estrecha vinculación con el barrio de San Roque, del que es uno de sus principales referentes. Fundada en 1922, la Sociedad Deportiva Sin Querer es el equipo decano del fútbol modesto coruñés, únicamente superado en antigüedad por el Real Club Deportivo de A Coruña. Más de un siglo después de su creación, continúa manteniendo su papel como entidad representativa de esta zona de la ciudad, en la actualidad con un equipo aficionado masculino y un veterano.

De esta forma, el club toma el relevo de otras asociaciones vecinales que protagonizaron el encendido en ediciones anteriores, como la Asociación de Vecinos Francisco Otero de Labañou y la de Los Rosales. El centro comercial busca así reconocer la singularidad y la importancia de los barrios y de las entidades que forman parte de la vida social coruñesa.

En el acto estarán presentes el presidente de la Sociedad Deportiva Sin Querer, Juan Carlos Vidal, y el director del centro comercial Los Rosales, Juan Carlos Losada. Ambos estarán acompañados por varios integrantes de la junta directiva y jugadores de los equipos del club.

30 días de actividades

El encendido dará paso a una programación especial que se desarrollará entre el 27 de noviembre y el 5 de enero de 2027. Durante esas fechas, el centro comercial organizará alrededor de 30 jornadas de actividades dirigidas a diferentes públicos, con especial atención a los más pequeños.

La propuesta incluirá talleres navideños, espectáculos de magia, música y otras actuaciones, además de diferentes sorpresas. Tampoco faltarán las visitas de Papá Noel y de alguno de los Reyes Magos, que acudirán acompañados de sus respectivos pajes reales para compartir tiempo con los niños.

Uno de los momentos destacados de la programación llegará el miércoles 30 de diciembre, cuando Los Rosales celebrará una nueva edición de su tradicional Fin de Año Infantil. Una cita pensada para que los niños puedan despedir 2026 por adelantado con una celebración adaptada a ellos.