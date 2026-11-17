Abre en A Coruña Tremolo Discos, un local que nace como "lugar de encuentro" para huir del algoritmo

A Coruña sumará este mismo mes de noviembre una nueva propuesta cultural con la apertura de Tremolo Discos, una tienda especializada en vinilos pero que va más allá y nace con la ambición de convertirse en un "lugar de encuentro" para los amantes de la música. Por eso, desde el próximo 28 de noviembre, este espacio venderá discos, CDs e incluso casetes, pero también organizará eventos como presentaciones o showcases de manera semanal y tendrá su propio club de lectura.

Detrás de este proyecto están Marcos Gendre y Adriana Díaz. El primero de ellos cuenta al teléfono y a poco más de 10 días de la inauguración que todo surgió de la idea de montar una revista trimestral con el mismo nombre, Tremolo, que reflejara la escena underground para "salir del algoritmo y ofrecer otras músicas más allá de lo que todo el mundo ya conoce".

De la mano de Edu Romero de Coconut Producciones y de Pau Forner, la idea de la pareja fue escalando hasta materializarse en un lugar físico.

"No tenía pensado montar una sede ni nada hasta dentro de unos años. Pero la verdad es que surgió una oportunidad muy buena y decidimos que era el momento", confiesa Gendre.

El también escritor, especializado en música, ve en el momento actual dos fenómenos que explican el auge del interés por los espacios musicales y el resurgir de disfrutar de la música como una experiencia.

Por una parte, "las nuevas generaciones están volviendo al formato físico" y, por otra, "ahora se están reeditando muchos discos".

En este contexto, Tremolo abrirá como un espacio para quienes "tienen las ansias de conocer más de lo que es habitual en un ciclo de conciertos, una web o una revista en papel".

'Listening parties' y más

El local busca ser un lugar que vaya más allá "de un sitio en el que vas a comprar discos y ya". Aquí será posible mantener encuentros con músicos, acudir a presentaciones de discos o de libros relacionados con el sector musical y también ir a listening parties.

El nombre con el que Gendre y Díaz han bautizado a este nuevo espacio rinde homenaje a un EP de la banda irlandesa My Bloody Valentine, el grupo favorito del escritor y que "refleja también esa idea de los grupos underground de los 80 o 90 y que ahora son el nuevo mainstream e influenciaron a miles de bandas de diferentes estilos".

El propio local, de unos 130 metros cuadrados, se dividirá en secciones con una parte importante reservada a la celebración de todo tipo de actividades y eventos. Para su estética, "hemos jugado con un punto un poco más vintage y noventero, pero con un perfil más atemporal. Queremos recuperar ese espíritu indie".

En esta misma línea, en la tienda se podrán comprar vinilos de grupos como los también irlandeses Fontaines D.C., que acaban de lanzar su último trabajo, Dopamine Chamber.

También habrá álbumes de artistas como Lana del Rey, de quien la pareja ha sacado recientemente el libro Lana del Rey: Mitología de un icono pop, o títulos en exclusiva de "sellos de música brasileña, jamaicana o africana".

En el apartado literario contarán con títulos de ensayos o cómics musicales, una industria que Gendre ve cada vez más potente en España, y que derivarán en un club de lectura propio.

Además, quienes se hagan socios de la tienda, tendrán un descuento del 10% en sus compras, que también se podrán hacer a través de su web.

Fiesta de inauguración

Tremolo comenzará a rodar el sábado 28 de noviembre.

Ese mismo día habrá un showcase de Aeronave Adolescente a las 12:30 horas.

Hacia las 13:00 horas será el turno de Willy the Squid con un DJ set y, ya por la tarde, Jorge Boquete hará un DJ set de hip hop clásico de los años 90 desde las 17:30 horas.

"Queremos que esto sea muy proactivo y que la gente no vaya a la tienda solamente a comprar discos, sino que también sientan que forman parte de algo", resume Gendre.