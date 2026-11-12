A Coruña repartirá 24.000 euros en premios en su Concurso de Escaparates de Navidad

La Plaza de María Pita de A Coruña tras el encendido de las luces de Navidad en 2022. López

El pequeño comercio de A Coruña volverá a competir estas Navidades por tener los escaparates más atractivos de la ciudad. El Ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva edición del Concurso de Escaparates de Navidad, una iniciativa con la que busca animar las calles durante las fiestas y apoyar a los negocios de proximidad. El certamen repartirá hasta 24.000 euros en premios entre los establecimientos participantes y las asociaciones de comerciantes.

Los negocios interesados podrán apuntarse de forma gratuita hasta el próximo 21 de noviembre a través de la página web escaparatescoruna.gal, donde también se pueden consultar las bases de la convocatoria. La participación estará limitada a un máximo de 400 establecimientos, que serán admitidos por orden de inscripción siempre que cumplan las condiciones fijadas por la organización.

El concurso estará abierto a comercios minoristas de la ciudad que dispongan de un escaparate visible desde la vía pública, incluso fuera del horario de apertura. Quedan fuera las grandes cadenas comerciales, los establecimientos situados en grandes superficies y los negocios de hostelería y servicios. Los participantes deberán tener lista su decoración antes del 3 de diciembre y mantenerla expuesta, al menos, hasta el 5 de enero de 2027.

La temática de esta edición será la Navidad tradicional, con propuestas que evoquen la estética y los recuerdos de las fiestas de otras épocas. El objetivo es que los escaparates contribuyan a crear ambiente navideño en los barrios y se conviertan en un atractivo más para quienes paseen por las calles o se acerquen a realizar sus compras en el comercio local.

Premios por zonas

Una vez cerrado el plazo de inscripción, los establecimientos admitidos se distribuirán en tres zonas geográficas de A Coruña, tomando como referencia los códigos postales para lograr un reparto equilibrado de los participantes. Cada una de estas áreas contará con cinco reconocimientos, de modo que los premios se repartirán entre los escaparates mejor valorados de toda la ciudad.

En cada zona se concederá un primer premio de 3.000 euros, un segundo de 2.000 y un tercero de 1.000 euros. También habrá dos accésits de 500 euros cada uno. En total, el Ayuntamiento destinará 21.000 euros a premiar directamente a los comercios que consigan las mejores valoraciones.

A esta cantidad se podrán sumar otros 3.000 euros para las asociaciones de comerciantes. Las entidades a las que pertenezcan los establecimientos ganadores del primer premio en cada una de las tres zonas podrán recibir una aportación adicional de 1.000 euros, siempre que se hayan inscrito previamente y cumplan los requisitos establecidos en las bases.

El jurado estará integrado por especialistas en comercio y escaparatismo, representantes del sector y dos miembros designados por el Ayuntamiento. Para elegir a los ganadores tendrá en cuenta aspectos como la originalidad, la creatividad, la composición visual, la calidad estética y la capacidad del escaparate para atraer la atención de los clientes. También se valorarán la integración de la decoración con el establecimiento y la iluminación y visibilidad de la propuesta.

Con esta convocatoria, el Gobierno local pretende implicar a los negocios de los distintos barrios en la programación navideña y favorecer que las compras de estas fechas repercutan en el comercio de proximidad.