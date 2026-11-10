El primer Zara del mundo se transforma en un Dia: así es el nuevo supermercado en A Coruña

El primer Zara del mundo se convertirá este jueves oficialmente en un supermercado. Un nuevo establecimiento de Dia abrirá sus puertas al público este 12 de noviembre y lo hará en el mismo bajo de Juan Flórez, donde, en 1975, Amancio Ortega abría las puertas de la primera tienda de la marca que terminaría siendo la insignia del grupo Inditex.

Este martes, 10 de noviembre, se celebró una visita guiada para la prensa, entre ellos Quincemil, para conocer el resultado de las obras de transformación de la antigua tienda de Zara en un supermercado. Los encargados de mostrar el nuevo espacio fueron Diego Rey, director regional de Dia en Galicia, y María Jesús García, gerente de franquicias de la compañía.

El nuevo local mantiene la cornisa que Zara tenía en su tienda. Además, cuenta con varios guiños más a Inditex en su interior. La decoración juega con las luces y varias fotografías repartidas por el techo, así como lámparas circulares. Asimismo, el jueves se desvelarán los escaparates, que esconderán una sorpresa en honor a Zara con motivo de la apertura.

"Buscamos ser el típico supermercado de barrio, como los de antes", señala García. El Zara contaba con dos entradas y el nuevo Dia mantendrá únicamente la principal, situada en Juan Flórez. Por su parte, el acceso de la avenida de Arteixo pasará a formar parte del almacén.

Carrito de perritos calientes, una de las novedades del nuevo Dia de Juan Flórez, en A Coruña Quincemil

Como novedad, la tienda incorpora un carrito de hot dogs, que se podrán comprar a un precio de 0,99 euros. "No están en todos los Dia, solo en aquellas zonas de oficinas y de tránsito de gente, que puedan demandar este tipo de productos", señaló Rey.

La apertura llegará acompañada de una promoción especial en productos frescos. Hasta final de mes, los clientes podrán disfrutar de un descuento del 25% en fruta y verdura, así como en bollería y panadería. Aquellos que cuenten con la aplicación de Dia podrán obtener un descuento aún mayor.

La tienda, de 260 metros cuadrados, tendrá 14 empleados de nueva contratación y, en total, se venderán 3.000 referencias de productos, de las que 200 son de proveedores gallegos. Estará abierta todos los días de la semana, de lunes a domingo, en horario de 9:00 a 21:30 horas y de 10:00 a 21:00 horas los domingos.

El pasado mes de abril, en Quincemil dábamos a conocer que la marca de supermercados Dia había alquilado el local de Juan Flórez al holding inmobiliario Cabalian. Posteriormente, la empresa inició las reformas en septiembre con el fin de abrir sus puertas al público este 12 de noviembre.