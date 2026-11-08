Los paquetes, un salvavidas para los pequeños comercios de A Coruña: "Sin ellos, habríamos cerrado"

Lo que comenzó como un servicio adicional se ha convertido, en algunos casos, en una parte fundamental de la actividad diaria. Kioscos, papelerías, floristerías, zapaterías e incluso tiendas de ropa reciben a diario a vecinos que acuden a recoger o enviar sus compras o devolver productos adquiridos por internet.

Es el caso de O Quiosque, situado en el número 2 de la calle Emilio González López, donde la paquetería ha pasado de ser un complemento a convertirse en una de las principales fuentes de ingresos del establecimiento. Ante la caída del consumo de prensa en papel y el auge de las compras por internet, cada vez son más los pequeños comercios que han encontrado una alternativa para complementar sus ingresos: convertirse en puntos de recogida y devolución de paquetes.

"Empezó como una alternativa al decrecimiento de la venta de prensa escrita y revistas, y se ha vuelto casi una fuente principal de ingresos de nuestro negocio", explica su propietario, William Herrera.

La situación del comercio tradicional ha obligado a buscar nuevas fórmulas para seguir adelante. Y, en su caso, el cambio ha sido determinante. "Con la prensa escrita, el negocio en este momento sería inviable por completo. Estaría cerrado hace ya muchos meses", reconoce.

De 15 a 300 paquetes diarios

Hace aproximadamente tres años, O Quiosque comenzó a trabajar como punto de recogida de InPost. Por aquel entonces, la actividad era reducida y apenas gestionaban entre diez y veinte paquetes al día.

Sin embargo, el servicio fue creciendo hasta alcanzar un volumen que poco tiene que ver con aquellos comienzos. Actualmente, el establecimiento mueve alrededor de 300 paquetes diarios entre entregas y recogidas. "Empezamos con diez, quince o veinte paquetitos y, a medida que fue creciendo, llegamos a los 300 diarios. La cantidad de gente que pasa por aquí es flipante", señala Herrera.

El kiosco trabaja ahora con unas diez empresas de reparto, entre ellas InPost, Amazon, Correos Express y Vinted Go, esta última una de las que más actividad genera en el establecimiento.

Pero el beneficio no se limita al dinero que reciben por gestionar los envíos. La llegada constante de personas también permite dar a conocer otros productos y servicios. "Vienen clientes que no nos conocían y, de repente, se llevan un bolígrafo, una carpeta o hacen fotocopias. Vienen a por su paquete y descubren otras cosas que les pueden interesar", explica.

Aun así, Herrera reconoce que la rentabilidad depende del volumen. Algunos compañeros del sector apenas reciben unos euros al mes por esta actividad, mientras que en su caso la cantidad de paquetes hace que el servicio resulte rentable. "Cuando manejas mucho volumen, sí compensa. Realmente necesitas tener espacio y sacar tiempo, pero no tienes que comprar nada", señala.

Nieves y Lucas, de la floristería A Chorima Quincemil

Atraer a más clientela

No todos los negocios recurren a la paquetería por necesidad. Para otros, se trata de una estrategia para darse a conocer y atraer a nuevos compradores.

Es lo que ocurrió en A Chorima, una floristería y tienda de plantas situada en el número 6 de la calle Orzán, fundada en 2023 por Lucas Villar y Nieves. El establecimiento comenzó a ofrecer este servicio hace aproximadamente tres años, poco después de su apertura. Su objetivo inicial no era tanto obtener ingresos directos como aumentar la visibilidad del negocio.

"Lo hicimos un poco por el hecho de la apertura, para tener más visibilidad y también pensando en la venta cruzada, porque los beneficios son bastante mínimos", explica Lucas.

Según señala, la compensación que reciben ronda los 15 o 20 céntimos por paquete, aunque puede aumentar cuando tienen que imprimir las etiquetas.

A pesar de estas cantidades, la experiencia ha sido positiva. La floristería puede recibir unos 20 o 25 paquetes al día, dependiendo de la jornada, mientras que las devoluciones y envíos pueden alcanzar la treintena.

El movimiento constante de personas también ha tenido consecuencias en las ventas. "No todas las personas que vienen, ni siquiera la mitad, pero sí que hay mucha gente que, a raíz de recoger paquetes, se ha convertido en clientela de flores o plantas", asegura.

Lucas destaca además otro efecto: ver gente entrando y saliendo de un establecimiento puede despertar la curiosidad de quienes pasan por delante. "Aunque pensemos que no, es algo psicológico. En un sitio donde hay más gente siempre entra más gente", comenta.

La paquetería también les ha servido para dar a conocer otros servicios menos habituales de la floristería, como el hospital y la guardería de plantas. "Todavía hay gente que se sorprende cuando se lo contamos. Cada persona que entra es una oportunidad para dar a conocer lo que hacemos", explica.

Para Lucas, la clave está en que la gestión de los paquetes no interfiera con la actividad principal. "Mientras no impida que desempeñemos nuestra actividad comercial, todo suma. Sobre todo al principio. Ahora ya es un poco más por dar el servicio!, reconoce.

La zapatería Zapacucos Cedida

Un ayuda para el comercio

Una situación diferente es la que vive María José, responsable de Zapacucos, una zapatería que lleva años compaginando su actividad comercial con la recepción y devolución de paquetes.

En su caso, el volumen puede rondar los 80 paquetes diarios entre entregas y recogidas, aunque reconoce que la cifra varía considerablemente de una jornada a otra. "Hay mucho movimiento de paquetería. Es una ayuda, pero pagan poco. En realidad, podía pagar más, porque al final estamos haciendo el trabajo", explica.

A diferencia de otros establecimientos que trabajan con varias empresas de transporte, María José ha optado por mantener un único punto de recogida.

Aunque le han ofrecido incorporar más servicios, considera que hacerlo sería complicado de compaginar con la atención a sus clientes habituales. "Me han ofrecido coger más puntos, pero para mí ya sería inviable. Con lo que tengo me llega", asegura.

Su experiencia refleja una de las principales dificultades de este modelo: aunque permite obtener ingresos adicionales, también exige dedicar tiempo a recibir, clasificar, almacenar y entregar los paquetes.

Por eso, considera que puede ser una alternativa interesante para otros pequeños negocios, pero no necesariamente una solución para todos. "Es un complemento, un extra", resume.

Alternativa que gana terreno

La presencia de puntos de recogida se extiende ya por numerosos establecimientos de A Coruña y por sectores comerciales muy diferentes.

Entre ellos se encuentran Marikilla, una tienda de ropa y complementos situada en el número 8 de la calle San Nicolás; la Librería Bea, en el número 53 de la avenida de Oza; o la Librería Peruleiro, ubicada en el número 10 de la avenida de Peruleiro.

No todos trabajan con las mismas empresas de transporte. Algunos colaboran con InPost, otros con GLS o Vinted Go, y hay establecimientos que combinan varias compañías para aumentar el número de operaciones.

La principal ventaja es que pueden aprovechar un local que ya tienen abierto para desarrollar una actividad adicional, sin necesidad de adquirir mercancía para revenderla. Sin embargo, necesitan disponer de espacio suficiente y dedicar parte de su jornada a gestionar los envíos.

También existe una contradicción que los propios comerciantes reconocen: el crecimiento de las compras por internet que alimenta este servicio es, al mismo tiempo, uno de los desafíos a los que se enfrenta el comercio de proximidad.

William Herrera lo resume desde la experiencia de su kiosco: "Cuantos más paquetes llegan, menos hay que ir a las tiendas. Pero es algo incontenible. ¿Qué puedes hacer contra eso? Intentar aprovechar lo que hay en este momento".