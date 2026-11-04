El Bono Comercio continúa sin agotarse en Galicia tras el boom de ediciones anteriores: "Funciona más lento"

La última edición del Bono Comercio lleva activa una semana, desde el pasado 28 de octubre, y, por ahora, continúa sin agotarse, a diferencia de otras ediciones en las que el crédito apenas superaba el primer fin de semana. Esta es la segunda edición de este año y, para ella, la Xunta destina el mismo presupuesto que en la primera: 2,5 millones de euros.

Una bajada en el ritmo de uso que muchos comerciantes de A Coruña achacan a que los consumidores empiezan a descubrir que, tras utilizar el Bono Comercio y beneficiarse de descuentos de 5, 10 y 15 euros, dependiendo del importe de la compra, deben declarar estas ayudas en la renta. "Esta edición está funcionando más lento", señala Esther Gómez, propietaria de la librería Moito Conto en San Andrés.

"El Bono Comercio ayuda a que la gente compre más juguetes y que se adelanten algo a la temporada de Navidad", confirma Sonia, de Brinca Juguetería en el centro comercial de Cuatro Caminos. Sin embargo, la comerciante percibe que en esta edición su uso ha caído: "Se han relajado más en la segunda edición de este año. No sé si por el tema de tener que declararlo en la declaración de la Renta, eso frenó un poco a la hora de utilizar el bono".

Preguntada por si existe una tendencia a adelantar más la compra de juguetes a más de un mes de las Navidades, la vendedora lo niega: "Suele dejarse para los últimos días antes de las fiestas".

De juguetes a libros

Una sensación parecida a la que perciben en la librería Moito Conto. "Va a un ritmo diferente, en comparación con otros años, marcha un poquito más lento", señala Esther. La librera explica que, en su caso, notaron especialmente el uso del bono durante los dos primeros días. "Hay gente que ya en cuanto sabe que va a salir te deja los libros reservados para venir ese día", apunta.

Además, coincide en que los clientes no aprovechan el Bono Comercio para adelantar las compras de los regalos de Navidad. "Hay dos personas o tres que lo hacen, pero no significa nada en nuestra media de público diario", explica.

Por otro lado, Esther recuerda que los beneficiarios deben tener en cuenta que el dinero ahorrado con los bonos debe declararse en la campaña de la renta. "Es lo normal que contribuyas por eso, porque es una pequeña subvención. Ese dinero sale de los impuestos de todos, entonces tiene que ser así. La gente ya se va dando cuenta de que, cuando llega la segunda campaña de la renta, se ahorra cinco euros aquí o diez euros allí", comenta.

Por último, la librera considera que el funcionamiento del bono debería ser más pausado para evitar que los consumidores tengan que comprar con prisas ante el temor de que se agote el saldo. "Estaría bien disponer de un plazo más amplio para gastar sus descuentos, sin la urgencia que genera una campaña con crédito limitado".