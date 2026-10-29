Abre en A Coruña Mimo: un espacio de ocio para los más pequeños de la casa

Mimo aspira a ser el nuevo lugar favorito de los niños de la Gaiteira a partir de 2 años. Se tratará de un espacio infantil con juego por las tardes después del cole y talleres en familia los fines de semana. Además, celebrarán cumpleaños.

Rocío, una de sus propietarias, comenta que estará enfocado en niños "desde los dos años, pero no hemos querido poner un límite de edad, porque va a depender del ritmo y el desarrollo de cada peque".

Y es que, tanto ella como Nati, su socia, fueron "educadoras muchos años y fue un poquito lo que nos llevó a abrirlo". Y es que, explican a Quincemil que quieren que Mimo sea un "espacio para que ellos (los peques) jueguen, exploren, descubran y que quieran volver, sobre todo.

Respecto a la zona, Rocío explica que les gustaba "porque es un barrio obrero donde vemos que la gente trabaja bastante en horarios que no son de mañana y hay mucha necesidad de juego y de conciliación.

Planean hacer una gran inauguración con actividades para los niños y picoteo "entre la segunda y la tercera semana de noviembre, porque con temas burocráticos nunca se sabe".