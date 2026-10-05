El Coruña The Style Outlets tendrá este jueves una tarde con descuentos de hasta el 50%

Este jueves, 8 de octubre, Coruña The Style Outlets celebrará una nueva Jungle Night con descuentos de hasta el 50%, DJ, pintacaras y una ruleta de premios. Los descuentos se aplicarán en las tiendas participantes, entre las que se encuentran Adidas, Fifty Factory, Parfois o Puma.

El evento se prolongará desde las 13:00 hasta las 22:00 horas.

A partir de media tarde habrá un DJ en la entrada del centro comercial y se organizará un pintacaras para niñas y niños en la zona de restauración.

También habrá una ruleta de premios para clientes en la que podrán participar quienes presenten un ticket mínimo de 50 euros.

Esta edición de la Jungle Night da doble oportunidad para participar en el reto “La última mano gana”: las compras realizadas entre las 13:00h y las 22:00h con tickets de más de 50€ contarán con 2 participaciones por ticket para esta acción especial que celebra el 15 aniversario del centro y con la que los participantes pueden ganar un Fiat 500.

A todo ello se suman promociones especiales en Estrella Park y Panaria.