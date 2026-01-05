Rebajas de invierno 2026 en Inditex: esta es la hora de sus descuentos online en Zara y el resto de marcas

Ya queda muy poco para el comienzo de las rebajas de invierno, una de las épocas del año más esperadas por las amantes de la moda para conseguir sus prendas favoritas a precios irresistibles. Abrigos, botas, bufandas y mucho más con grandes descuentos para renovar o completar tu armario.

Aunque muchas marcas ya han adelantado sus rebajas, Inditex mantiene su estrategia habitual: las tiendas físicas comenzarán el 7 de enero, mientras que las rebajas se adelantan al 6 de enero en las tiendas online. Como cada año, la atención se centra en los horarios de la web y app. A continuación, te contamos a qué hora estarán disponibles los descuentos online de cada marca de Inditex.

Horarios de los descuentos de Inditex en web y app

Con la llegada de las rebajas de invierno 2026, todas las miradas vuelven a centrarse en Inditex, uno de los grupos más esperados de cada temporada. Aunque muchas firmas ya han comenzado a aplicar descuentos, el gigante gallego comenzará con sus rebajas en tiendas físicas el 7 de enero, adelantándolas al 6 de enero en la web y app en sus marcas.

Como cada año, este adelanto online genera gran expectación entre los consumidores que preparan sus cestas con antelación para no quedarse sin sus prendas favoritas. Las diferentes marcas de Inditex activarán los descuentos desde la tarde del día 6, aunque con pequeñas diferencias en sus horarios.

Pull&Bear será una de las primeras en lanzar sus rebajas online, desde las 18:00 horas en la app y a las 19:00 horas en la web. En ese mismo horario también se moverán Bershka y Stradivarius. Por su parte, Bershka ha avanzado que los descuentos estarán disponibles hasta el 22 de febrero, mientras que Stradivarius lo hará hasta el 28.

Lefties es otra de las marcas que activa sus ofertas a las 18:00 horas en la app y a las 19:00 horas en la web. Actualmente, solo se pueden ver las prendas con descuento en su aplicación. Oysho también se suma al mismo horario online que las marcas citadas anteriormente.

Por su parte, Massimo Dutti iniciará su venta anticipada hoy, lunes 5 de enero, a partir de las 20:00 horas, con descuentos hasta el 40%, pero para ello es necesario unirse a 'Massimo Dutti feel'.

Zara, como es habitual, podría volver a diferenciarse del resto del grupo. Aunque no hay confirmación oficial, todo apunta a que sus descuentos se activarán a las 21:00 horas en app y 22:00 horas en la web. En el caso de Zara Home, todavía queda confirmar si adaptará sus descuentos al resto de marcas o si seguirá el mismo patrón que Zara.