Coruña The Style Outlets celebra las Santa’s Weekends con seis días de grandes descuentos

Coruña The Style Outlets despedirá el año 2025 con las Santa’s Weekends, una promoción especial que se celebrará los días 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de diciembre, ofreciendo descuentos irresistibles para las compras navideñas y convirtiéndose en una cita destacada de estas fechas.

Durante estas jornadas, las personas que visiten el centro podrán encontrar ofertas especiales en marcas como Adidas, Desigual, Dockers, Home&Cook y muchas más, además de recibir un regalo por cada compra, hasta agotar existencias y según las condiciones de cada tienda.

Como novedad, los sábados 20 y 27 de diciembre el centro ampliará su horario, cerrando a las 22:00 horas, con el objetivo de facilitar tanto las compras planificadas como las de última hora en plena campaña navideña.

La propuesta se completa con una amplia programación de Navidad pensada para el público familiar. Los sábados y domingos, hasta el 5 de enero, habrá talleres infantiles de 12:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas, con manualidades y actividades para los más pequeños.

Además, del 27 al 30 de diciembre y del 2 al 5 de enero se celebrarán los llamados días mágicos, con espectáculos de magia para toda la familia a las 18:00 horas, salvo el 5 de enero, que tendrá lugar a las 12:30 horas.