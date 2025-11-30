Culleredo (A Coruña) impulsa el comercio local con una nueva edición del Rasca e Gaña y más de 2.500 premios

El Ayuntamiento de Culleredo activará un año más su tradicional campaña navideña Rasca e Gaña, una iniciativa que busca dinamizar el comercio de cercanía y que este 2025 pondrá en juego 2.574 premios para los clientes de los establecimientos participantes.

La campaña estará vigente entre el 9 de diciembre y el 5 de enero, consolidándose como una de las actividades más esperadas por vecinos y comerciantes.

El Ayuntamiento distribuirá 105.000 boletos entre los negocios adheridos, con un reparto equilibrado de 500 unidades por comercio.

Este sistema asegura que cada establecimiento cuente, al menos, con 12 premios garantizados, incentivando así el flujo de compradores durante la temporada navideña.

Entre los regalos figuran una televisión, varios smartphones, siete auriculares, seis smartwatches y un amplio abanico de obsequios adicionales, todos ellos canjeables hasta el 15 de enero de 2026.