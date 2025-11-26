Confirmado el Black Friday 2025 en Inditex: esta es la hora de sus descuentos online en Zara y el resto de marcas

La cuenta atrás para el Black Friday ya ha comenzado en Galicia. Aunque muchas marcas y tiendas se han adelantado con días de descuentos, Inditex mantiene su tradición: reservar las rebajas más esperadas para el propio Viernes Negro. Sin embargo, la compañía hace una excepción en el ámbito digital, donde activa sus promociones unas horas antes el día anterior.

Como cada año, la expectación está puesta en los horarios de la app y la web de sus principales marcas, que suelen marcar el inicio extraoficial del Black Friday para miles de clientes fanáticos de la ropa del gigante de la moda. A continuación, te contamos a qué hora estarán disponibles los descuentos online en cada una de las marcas de Inditex.

Horarios de los descuentos de Inditex en web y app

Con el Black Friday a punto de aterrizar en Galicia, las miradas vuelven a ponerse en Inditex, uno de los grandes protagonistas de estas fechas. Son muchas las marcas que ya comenzaron sus descuentos hace días, mientras que el gigante gallego mantiene su estrategia habitual: reservar sus rebajas para el propio viernes 28 en sus tiendas físicas.

Solamente se adelantan en sus plataformas digitales, web y app. Desde este jueves 27 de noviembre a las 19:00 horas, la mayor parte de las marcas publicarán sus descuentos. Este sistema siempre provoca gran expectación entre los usuarios, quienes organizan su cesta con antelación para tenerlo todo organizado y no quedarse sin ninguna prenda.

Siguiendo la tradición de años anteriores, lo más probable es que Zara vuelva a funcionar con horarios distintos al resto de marcas, buscando que sus clientes no tengan impedimento para acceder a sus rebajas. Aunque no hay confirmación oficial, todo apunta a que los descuentos arrancarán a las 21:00 horas en la app y a las 22:00 horas en la web.

Otras firmas del grupo sí que lo han confirmado. Pull&Bear abrirá sus descuentos a las 19:00 horas en la app y a las 20:00 horas en la web, con hasta un 40% de descuento en artículos seleccionados. Massimo Dutti lo hará a las 20:00 horas, sin distinción entre web y app, ofreciendo rebajas de hasta el 40%.

En el caso de Bershka, se espera hasta el 50% de descuento, activándose a las 19:00 horas en la app y 20:00 horas en la web; los mismos horarios que seguirá Stradivarius, que aplicará rebajas de hasta el 40%. Oysho, pendiente aún de confirmación oficial, probablemente repetirá la estrategia habitual: 20:00 horas en la app y 21:00 horas en la web.

Lefties lanza descuentos de hasta el 50% a las 19:00 horas en la app y a las 20:00 horas en la web. Por su parte, Zara Home no se sabe si adaptará sus horarios como el resto de marcas o si seguirá el patrón de Zara. El viernes 28 de noviembre todas las tiendas físicas de Inditex tendrán disponibles sus descuentos.