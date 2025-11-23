Mercadona abre una nueva tienda en A Coruña con más de 1.800 m2 y sección 'Listo para Comer'

Mercadona refuerza su presencia en A Coruña con la apertura de un nuevo supermercado. La cadena valenciana de alimentación inaugurará el próximo lunes 24 de noviembre una nueva tienda en el centro comercial Marineda City.

Con esta nueva tienda, Mercadona amplía su red de establecimientos en la ciudad de A Coruña. Y es que, cada semana, son muchas las personas que acuden a comprar, atraídas por los productos de alta calidad de la propia marca del supermercado.

Mercadona abre una nueva tienda en A Coruña

Buenas noticias para los clientes habituales de Mercadona: la cadena de alimentación abrirá sus puertas el próximo 24 de noviembre en Marineda City, lo que permitirá a los visitantes del centro comercial hacer la compra semanal sin tener que salir del recinto.

En concreto, la nueva tienda se ubica en la zona recién inaugurada del centro comercial, cuya apertura coincide con la llegada de otros establecimientos de moda, deporte y restauración, como Mango Teen, Fútbol Emotion y Bombon Boss.

Mercadona ya tiene todo listo para su apertura. Con más de 1.800 metros cuadrados, el supermercado se ubica en la primera planta de la zona nueva de Marineda City, inaugurada el último fin de semana de octubre.

El horario de apertura de este supermercado será de lunes a sábado, de 10:00 a 22:00 horas, y dispondrá de aparcamiento (el mismo que el del centro comercial) para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado.

Incorpora, además, la sección 'Listo para Comer', con una amplia oferta de platos, bebidas refrigeradas y una zona de descanso para los clientes. En este sentido, el surtido incluye comidas tradicionales, como las croquetas o la ensaladilla, y platos principales, como arroces o pasta.

Tiendas Mercadona en A Coruña: lista completa

Mercadona cuenta con 1.603 supermercados, de los cuales 5 se encuentran en A Coruña, contando con el que se va a inaugurar en Marineda City, que sustituye al ubicado en el exterior del centro comercial.

Los clientes de la cadena de Juan Roig lo tienen fácil para comprar en la ciudad herculina, ya que cuentan con varios supermercados repartidos por la urbe. A continuación, te detallamos la lista completa de tiendas y sus horarios habituales: