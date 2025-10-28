Una clínica dental del centro de A Coruña recupera el espíritu del samaín

El 31 de octubre está a la vuelta de la esquina y ya son muchos los comercios coruñeses que se preparan para la ocasión. En el caso de la clínica dental Pardiñas ubicada en la calle Real, en el interior de su escaparate ya se puede ver una gran calavera móvil que anticipa las celebraciones de este local por el samaín.

La intención de esta clínica dental es recuperar "o verdadeiro espírito do Samaín".

En colaboración con Quincemil, Pardiñas organizará este viernes la presentación de un nuevo cómic ilustrado que repartirán entre los asistentes y un magosto con un puesto de castañas asadas. Además, habrá actividades para todos los públicos con carácter gratuito.

Clínica Pardiñas en la calle Real de A Coruña. CGM

La fiesta comenzará a las 18:00 horas, pero el escaparate de la clínica dental ya luce unos paneles con el cómic que comienza con "nin truco, nin trato. Aquí celébrase o Samaín".

A través de varias viñetas, la historia cuenta los orígenes de esta tradición y su implantación en Galicia. Calabazas, telarañas y murciélagos, además de un tenebroso disfraz, completan la decoración del escaparate, frente a un panel cronológico con la historia de la clínica.

El resto de comercios de la zona también organizan este viernes su propio samaín con un concurso y regalos para quienes participen creando calabazas que se expondrán en los escaparates de los locales de la zona Obelisco.