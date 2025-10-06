A Coruña es un ejemplo para todos: revalida el título 'Ciudades que Caminan' por su modelo urbano

A Coruña es una ciudad ideal para pasear, gracias a sus distancias cortas entre espacios de interés, como la Torre de Hércules y los jardines de Méndez Nuñez, y su ambiente acogedor. Cafeterías con terrazas, miradores frente al Atlántico y calles llenas de historia hacen que cada paseo sea una experiencia única.

Con todo ello, A Coruña acaba de ser distinguida con el premio 'Ciudades que Caminan 2025', en la categoría de ciudad de más de 100.000 habitantes, un reconocimiento otorgado por la Red de Ciudades que Caminan a aquellas urbes que destacan por su apuesta decidida por un modelo urbano más humano.

A Coruña revalida el premio 'Ciudades que Caminan'

A Coruña está de enhorabuena tras revalidar el premio 'Ciudades que Caminan'. Se trata de la segunda ocasión en la que la ciudad recibe este galardón, después de que en 2022 fuese premiada por la creación de la ronda peatonal.

En esta nueva edición, el jurado ha destacado de forma unánime la transformación desarrollada por el Gobierno municipal en el barrio de La Pescadería, con actuaciones de gran impacto en el corazón de la ciudad como la reurbanización de los Cantones, la reforma integral de la calle San Andrés y la peatonalización de la calle Compostela.

El jurado puso en valor el carácter integral de la intervención, en un espacio de gran centralidad y simbolismo para la ciudad, donde confluyen la actividad comercial, turismo y vida cotidiana.

En este sentido, se destacó especialmente la combinación de distintos tipos de actuaciones urbanas, desde calles de convivencia hasta la creación de nuevas zonas verdes y el impulso al transporte público, recuperando espacio para las personas sin renunciar a la funcionalidad urbana.

La candidatura presentada por el Concello, bajo el título 'Pescadería, un barrio que se transforma para las personas', recogía las tres actuaciones que están redefiniendo este espacio urbano:

La calle Compostela , que pasó de ser una vía dominada por el tráfico rodado a un espacio peatonal de más de 3.000 m2 dedicado al paseo, al descanso y a la actividad comercial

, que pasó de ser una vía dominada por el tráfico rodado a un espacio peatonal de más de 3.000 m2 dedicado al paseo, al descanso y a la actividad comercial La reurbanización de San Andrés y la calle Sol , con una inversión de 3,2 millones de euros, que introdujo una nueva plataforma única, zonas verdes y más de 80 árboles, mejora la accesibilidad y la seguridad

, con una inversión de 3,2 millones de euros, que introdujo una nueva plataforma única, zonas verdes y más de 80 árboles, mejora la accesibilidad y la seguridad Y los Cantones, donde la peatonalización iniciada durante la pandemia dio paso a una ambiciosa intervención que supondrá 9.500 m2 de espacio público para la ciudadanía, con un presupuesto de 8 millones de euros y conexión directa con el puerto

El premio será entregado el próximo viernes 17 de octubre, en el marco del XII Congreso de la Red de Ciudades que Caminan, que tendrá lugar en el Palacio de Congreso de La Línea de la Concepción, en Cádiz.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha manifestado su agradecimiento por este nuevo reconocimiento, que consolida a la ciudad como referente en materia de movilidad sostenible y recuperación del espacio público.

"Este premio confirma que estamos avanzando en buena dirección, construyendo una ciudad pensada para las personas, accesible y sostenible, que pone en el centro la calidad de vida de los vecinos", ha dicho.