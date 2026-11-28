Subastan un local de 270 m2 desde 20.000 euros para "uso comercial" en una ubicación excelente

A plataformas inmobiliarias como Idealista y Fotocasa, se suma ahora el portal de subastas de la Agencia Tributaria como una alternativa perfecta para encontrar viviendas, fincas rústicas y garajes a buen precio.

Pero eso no es todo. El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda también cuenta con locales para uso comercial con precios por debajo del mercado, como este situado en A Coruña.

270 m2 desde 20.000 euros

La Agencia Tributaria ha lanzado la subasta de un local con una superficie útil de 270 metros cuadrados (m2) en el barrio coruñés de Os Mallos. En concreto, el inmueble se sitúa en el número 15 de la calle Pedroso, cerca de supermercados y otros servicios, como la Oficina de Correos y locales de hostelería.

La puja mínima se ha fijado en 20.330,10 euros, mientras que la valoración del local asciende a 203.301 euros, es decir, 10 veces más que el importe inicial de la subasta. El derecho a subastar corresponde al pleno dominio y el porcentaje de titularidad es del 100%.

Según la descripción del anuncio, el local que se subasta pertenece a la planta baja de una casa señalada con el número 15, situada en la calle Pedroso, "conocida también por Travesía de Europa".

El inmueble, destinado a "uso comercial o industrial", ocupa una superficie cubierta de 270 m2, "con inclusión de su participación en los elementos comunes del edificio necesarios para su adecuado uso y disfrute".

Imágenes de la fachada exterior del local Agencia Tributaria

Las imágenes facilitadas por la Agencia Tributaria sugieren que el local albergó anteriormente un taller de reparación de todo tipo de vehículos a motor.

Hasta el 7 de diciembre

La subasta permanecerá abierta hasta el próximo lunes 7 de diciembre a las 18:00 horas. Para acceder a la puja, los interesados deben constituir un depósito de garantía de 10.165,05 euros, lo que representa el 5% de su valoración real.

En caso de dudas, la Agencia Tributaria pone a disposición el número de teléfono 915 986 334 y la página web de Asistencia y cita, información de subastas.