¿Cuál es la autopista más cara de España? Desde este mes de noviembre es la AP-9, el vial de 219 kilómetros que vertebra Galicia desde Ferrol (A Coruña) hasta Tui (Pontevedra). Su precio, 28,10 euros.

La autopista gallega, con concesión de Audasa hasta 2048, se convierte en la más cara del país desde que el pasado día 10, cuando finalizó la gestión de la concesionaria de la AP-68 que une Bilbao y Zaragoza a lo largo de casi 300 kilómetros. Hasta ese día el trayecto completo costaba casi 40 euros.

Los tramos aragonés, navarro y riojano de la AP-68 levantan las barreras del peaje al pasar a titularidad estatal; solo tendrán que pagar los conductores que circulen por Álava y Bizkaia desde las cabinas de Zambrana.

Galicia tiene ahora la carretera de pago más cara, la Autopista del Atlántico. Los precios actuales entre A Coruña y Vigo, por ejemplo, son 0,95 euros más elevados desde el pasado 1 de enero, un día después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible los publicase en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta subida supuso que algunos tramos de la AP-9 se incrementasen entre un 4% y un 5%, menos que el aumento del año anterior, que había sido de 5,34%.

En la actualidad, viajar en coche por esta autopista de Ferrol a A Coruña cuesta 6,15 euros; de A Coruña a Santiago, 8,80; de Santiago a Vigo, 12,60; y de Vigo a Tui, 3,55 euros. A un mes de que termine el año se desconoce si las tarifas volverán a subir en 2027.

Galicia reclama desde hace años la transferencia de la AP-9, pero todavía no ha acordado con el Estado los términos del traspaso. La Xunta, así como agentes económicos de la comunidad, han solicitado la gratuidad del vial, pero el Gobierno autonómico ha recalcado que la operación no puede suponer "una hipoteca para los gallegos".