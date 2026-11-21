La conselleira do Mar reclama una reforma de la Política Pesquera Común (PPC) de la Unión Europea para garantizar el futuro de la pesca gallega y europea

En noviembre de 1986, Cruz de navajas de Mecano encabezaba la lista de Los 40 Principales y habían pasado pocos meses de La mano de Dios de Maradona. Era también el año de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea.

Cuarenta años después, algunos de los barcos que ya faenaban entonces siguen saliendo al mar desde nuestros puertos. Sus armadores necesitan renovarlos, instalar motores que consuman menos combustible y mejorar las condiciones de trabajo de las tripulaciones. Sin embargo, las limitaciones de capacidad que establece la normativa europea dificultan unas reformas que en cualquier otra actividad económica serían completamente normales. Y aún hay quién se pregunta por qué cuesta tanto atraer a los jóvenes a la profesión.

Este 21 de noviembre, Día Mundial de la Pesca, me parece oportuno comenzar por esta realidad, porque refleja bastante bien la situación que atraviesa nuestro mar y la distancia que sigue existiendo entre algunas decisiones comunitarias y las necesidades de nuestra flota.

Galicia tiene mucho que decir en este debate. Somos una de las grandes potencias pesqueras de Europa, contamos con 63 cofradías y una cadena mar-industria que sostiene unos 50.000 empleos directos, factura cerca de 9.000 millones de euros al año y representa casi el 5 % de nuestra economía. Son cifras que conocemos bien, pero que conviene recordar cuando se discute el futuro de esta actividad de la que dependen tantas familias.

La reciente evaluación de la Política Pesquera Común (PPC) ha confirmado algunas de las preocupaciones que desde Galicia llevamos años trasladando a Bruselas. Hay avances que debemos reconocer, especialmente en la recuperación de los recursos pesqueros. La proporción de poblaciones gestionadas conforme al rendimiento máximo sostenible pasó del 50 % al 63 %, un resultado positivo que demuestra la importancia de mantener una gestión responsable de los caladeros.

Ahora bien, durante la última década también hemos asistido a una pérdida considerable de capacidad productiva y de empleo. La flota comunitaria pasó de unos 87.000 buques en 2013 a cerca de 73.000 en 2023 y la actividad extractiva perdió más de 21.000 puestos de trabajo. La caída en la rentabilidad de numerosas empresas pesqueras y las dificultades para encontrar profesionales que quieran incorporarse al sector nos acercan a un panorama que debería, cuanto menos, preocuparnos.

Lo digo porque no conviene olvidar que la Unión Europea depende de las importaciones para abastecer buena parte de su mercado de productos pesqueros y acuícolas. Nuestra tasa de autosuficiencia apenas alcanza el 38 %. Mientras se reduce la actividad de la flota comunitaria, seguimos necesitando recurrir a terceros países para atender la demanda de los consumidores europeos.

El comercio internacional forma parte de nuestra economía y seguirá siendo necesario. Pero debemos vigilar las condiciones en las que compiten nuestros productores. A los barcos e industria europeos se les exige el cumplimiento de una normativa ambiental, sanitaria y laboral cada vez más estricta, mientras que las condiciones de producción de una parte de los alimentos importados pueden ser muy diferentes. Esa desigualdad perjudica a nuestras empresas y acaba debilitando la capacidad de Europa para garantizar su propio abastecimiento.

Por eso esperábamos mucho más de la Visión 2040 presentada recientemente por el comisario europeo de Pesca y Océanos. El documento identifica algunos de los principales desafíos del sector y recoge cuestiones que Galicia viene defendiendo desde hace años. Sin embargo, seguimos echando en falta compromisos concretos y un calendario realista que permita avanzar en la revisión de la PPC.

La normativa actual fue aprobada en 2013 y, desde entonces, las circunstancias han cambiado considerablemente. Hemos atravesado una pandemia, dos crisis energéticas y un incremento de los costes de explotación que ha afectado especialmente a las empresas pesqueras. También ha aumentado la preocupación por la dependencia exterior y la seguridad alimentaria. Creo firmemente que son razones de peso para abordar una reforma que permita adaptar las reglas a la situación actual. Es nuestro trabajo y asumimos la responsabilidad que exigen las circunstancias.

Europa tiene que marcarse objetivos que podamos evaluar. Uno de ellos debería ser incrementar progresivamente su capacidad de autoabastecimiento hasta alcanzar, al menos, el 45 % en 2040. Para conseguirlo será necesario adoptar medidas que favorezcan la continuidad de la actividad pesquera y permitan mejorar la competitividad de nuestra flota.

Villaverde en puerto de Ribeira Xunta

Entre las cuestiones que requieren una respuesta inmediata está la renovación de los buques. Desde Galicia llevamos tiempo reclamando que se revisen las limitaciones de arqueo y potencia para facilitar las mejoras relacionadas con la seguridad, la habitabilidad y la eficiencia energética, manteniendo la capacidad de pesca. La instalación de un motor menos contaminante o la ampliación de los espacios destinados a la tripulación no deberían encontrar los obstáculos actuales. Esta renovación resulta especialmente necesaria en la pesca de bajura y artesanal, donde la antigüedad de las embarcaciones preocupa mucho al sector.

También es necesario revisar la obligación de desembarque. Su aplicación ha generado importantes dificultades para las pesquerías mixtas del Atlántico, donde el agotamiento de la cuota de una especie puede condicionar la continuidad de la actividad sobre otras poblaciones. Es el conocido efecto estrangulamiento, que obliga a paralizar operaciones pesqueras aun cuando existan posibilidades de captura disponibles. El objetivo de reducir los descartes sigue siendo necesario, pero la experiencia acumulada debería servir para introducir cambios en una regulación que ha demostrado graves deficiencias.

Otra cuestión en la que quiero insistir especialmente son las decisiones que afectan a nuestros pescadores, que deben contar con el mejor conocimiento científico disponible y tener en cuenta las características de cada arte de pesca. Lo ocurrido con el palangre semipelágico tradicional, conocido como piedra-bola, es un buen ejemplo de la necesidad de avanzar en esa dirección.

El proyecto ISPAMER, desarrollado por el Instituto Español de Oceanografía y promovido por la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela (OPP-7), ha analizado más de 6,3 millones de anzuelos y ha permitido conocer, con mayor precisión, el comportamiento de esta modalidad. Entre sus resultados destaca el reducido contacto del aparejo con el fondo marino, de apenas 1,8 metros cuadrados por jornada.

Estos trabajos aportan argumentos científicos de peso para revisar las restricciones que afectan al palangre semipelágico en las 87 áreas de aguas profundas del Atlántico nororiental. Galicia ha impulsado su reconocimiento en nuestra normativa de artes de pesca y seguiremos reclamando que las instituciones comunitarias tengan en cuenta dichos resultados. La investigación debe servir para mejorar la gestión pesquera y también para corregir aquellas decisiones que, a la luz de nuevos conocimientos, necesitan ser revisadas.

Queda además pendiente una cuestión decisiva para los próximos años, como es la financiación. La negociación del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 determinará los recursos de los que dispondrá el sector pesquero europeo para afrontar buena parte de estas transformaciones. La propuesta de integrar la financiación pesquera en fondos territoriales de carácter general nos preocupa especialmente por la incertidumbre que genera sobre el futuro de las ayudas.

Desde la Xunta defendemos que la pesca siga contando con un instrumento financiero propio, con una dotación suficiente y recursos destinados específicamente a las necesidades del sector.

Sabemos que los próximos años serán determinantes para el futuro de la pesca europea. Contamos con profesionales de gran experiencia, empresas que han demostrado su capacidad para competir en los mercados internacionales y centros de investigación que contribuyen diariamente a mejorar el conocimiento de nuestros mares. Galicia ha realizado un esfuerzo considerable para adaptar su actividad pesquera a las exigencias ambientales y de gestión de los recursos, y queremos seguir avanzando por ese camino.

Para ello necesitamos que Bruselas escuche al sector, atienda las evidencias científicas y tenga en cuenta las consecuencias económicas y sociales de sus decisiones. La sostenibilidad de los recursos marinos seguirá siendo una prioridad, como debe serlo también la continuidad de las empresas y de los profesionales que dependen de ellos.

Si queremos que dentro de quince años sigan saliendo barcos de nuestros puertos, hay decisiones que debemos tomar ahora. En Galicia llevamos tiempo reclamándolas y seguiremos haciéndolo. Esperamos que la Visión 2040 sirva para empezar a dar algunas de las respuestas que la pesca europea necesita desde hace años.

Marta Villaverde Acuña

Conselleira do Mar de la Xunta de Galicia