“Merluza D& Burela por el Mundo” es un evento anual promovido desde el Puerto de Burela para poner en valor la enorme versatilidad de su merluza del pincho a través de recetas inspiradas en las diferentes cocinas del mundo

La Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela realiza cada año numerosas acciones de promoción y divulgación, que se incluyen en su plan de producción y comercialización anual con el objetivo de contribuir a la trazabilidad de los productos de la pesca y al acceso de los consumidores a información clara y completa, y están cofinanciadas por Xunta de Galicia y FEMPA.

Una de estas acciones es “Merluza D& Burela por el Mundo”, un showcooking que, después del éxito de las ediciones anteriores en Madrid, Barcelona y Valladolid, se celebraba hace hoy exactamente un mes el ‘MOM Culinary Institute’, en pleno centro de Madrid. El chef Miguel F. Vidal, con su equipo de cocina del restaurante Bancal, presentó elaboraciones de merluza del pincho de Burela en su versión más tradicional y vanguardista, ofreciendo también recetas inspiradas en otras cocinas del mundo, como la asiática o la mexicana.

De esta forma no sólo se pone en valor la enorme versatilidad de la merluza del pincho como producto gastronómico, sino que también se destaca la diversidad de técnicas culinarias empleadas por los cocineros en estas cuatro recetas.

Un evento dirigido a un grupo seleccionado de periodistas gastronómicos y creadores de contenido, a quienes se presentan las principales campañas de promoción realizadas en los últimos años con la marca 'Merluza D& Burela', poniendo en valor la importancia de Burela dentro del sector pesquero nacional e internacional, explicando sus diferentes tipos de flotas y destacando la ecoetiqueta ‘Pescaenverde’, que convierte a los barcos de Burela que pescan la merluza del pincho en la primera y única flota de altura certificada por su bajo impacto ambiental.

En la terraza del restaurante Bancal pudieron disfrutar de los platos elaborados y presentados por Miguel F. Vidal en sus versiones tradicional y vanguardista: «Merluza D& Burela en salsa verde» y «Milhojas de Merluza D& Burela con grelos». Además, los participantes también pudieron viajar por el mundo del sabor con las creaciones de estilo mexicano y asiático: «Merluza D& Burela frita con mole negro», presentada por su jefe de cocina, Manu Barberena; y la receta japonesa «Tiradito de Merluza D& Burela con ponzu de albariño», elaborada por la segunda de cocina, Paula Romero.

Chefs cocinando platos protagonizados por la merluza de Burela Cedida

Alta cocina con acento gallego

"Merluza D& Burela por el Mundo" cuenta cada año con la participación de reconocidos chefs de la cocina gallega, como Miguel F. Vidal (Restaurante Bancal), Daniel López (Restaurante O Camiño do Inglés), Iván Domínguez (Restaurante NADO) o Iñaki Bretal (Restaurante O Eirado da Leña), que ponen el acento gallego en cada edición. Además, en 2025 se contó con dos prestigiosos cocineros castellanos, como Javier Peña (Sibaritas Klub) y Palmira Soler (restaurante 5 Gustos).

"Si piensas en Pescado, Piensa en Burela"

A lo largo de cada encuentro de "Merluza D& Burela por el Mundo" los chefs cocinan en directo sus mejores recetas de estilo tradicional y vanguardista, además de otros platos inspirados en las cocinas asiática y tex-mex, completando así un auténtico viaje por el mundo del sabor.

Dentro de la cocina tradicional, en los últimos años se han degustado recetas como: Merluza en caldo corto; Merluza a la gallega con ajada, patata cocida, cebolla y guisantes; Merluza con callos de lechazo y pilpil; o Merluza en salsa verde.

Como ejemplos de la cocina de vanguardia, hemos descubierto elaboraciones como: Bombón de Merluza D& Burela; Merluza rellena de marisco; Merluza crujiente en velo de curry y matices cítricos; o Milhojas de Merluza con grelos.

Saltamos el océano Atlántico para probar nuevas mezclas con toque mex, como: Merluza con salsa verde mexicana y encurtidos; Taco de Merluza en texturas, crema de aguacate, cebolla encurtida y pico de gallo; Taco nayarit de Merluza zarandeada con pico de gallo y frijoles; o Merluza frita con mole negro.

Y también damos la vuelta al planeta para saborear platos de estilo asiático, como: Merluza frita estilo chino con kimchi salteado con mantequilla y pilpil de ajo y citronela; Merluza frita estilo chino; Merluza con espuma de tom yum y ensalada de mango verde; o Tiradito de Merluza con ponzu de albariño.