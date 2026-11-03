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Mango busca trabajadores para Navidad: contratos de hasta 27 horas a la semana para personal de tienda
La multinacional española ha abierto sus procesos de selección de cara a las fiestas navideñas
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Grandes cadenas y tiendas de retail de toda España han abierto sus procesos de selección para reforzar sus plantillas de cara al Black Friday y las fiestas navideñas. Es el caso de Mango.
La multinacional española tiene activas numerosas ofertas de retail assistant (en castellano, personal de tienda) en todo el país para la campaña de Navidad 2026. Ofrece puestos a tiempo parcial y jornada completa.
Mango busca trabajadores
A través de su portal de empleo, Mango ha abierto un proceso de selección para incorporar nuevos trabajadores. En Galicia, la convocatoria incluye 7 puestos de trabajo, repartidos entre las provincias de A Coruña y Pontevedra.
Por provincias, la compañía busca incorporar 4 en trabajadores en A Coruña y 3 en Pontevedra. A las personas seleccionadas se les asignarán las siguientes tareas:
- Vender prendas de vestir, accesorios, calzado y artículos de piel
- Interactuar con los clientes y empleados de apoyo a las ventas
- Asistir e informar a los consumidores acerca de las ofertas
- Realizar funciones de apoyo a nivel de tienda, incluyendo almacenamiento y operaciones del día a día
- Ayudar con la realización de pedidos online si un producto no está disponible en venta
Mango busca a trabajadores con orientación al cliente e iniciativa. También valora la capacidad de trabajar en equipo y las habilidades comunicativas.
Aunque la empresa no especifica el salario de los puestos ofertados, sí contempla contratos a tiempo parcial en sus tiendas de moda para mujer, hombre y niños.
A continuación, te detallamos todas las ofertas de empleo disponibles en la comunidad, desglosadas por provincias:
A Coruña
- Vendedor/a a 20 horas para la tienda Mango ubicada en el Centro Comercial Cuatro Caminos de A Coruña
- Vendedor/a a 25 horas para la tienda Mango ubicada en la Plaza de Lugo de A Coruña
- Vendedor/a a 24 horas para la tienda Mango ubicada en el Centro Comercial As Cancelas de Santiago de Compostela
- Vendedor/a a 16 horas para la tienda Mango ubicada en el Centro Comercial As Cancelas de Santiago de Compostela
Pontevedra
- Vendedor/a a 27 horas para la tienda Mango Teen ubicada en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo
- Vendedor/a a 27 horas para la tienda Mango Man ubicada en la rúa Príncipe de Vigo
- Vendedor/a a 27 horas para la tienda Mango ubicada en la rúa Príncipe de Vigo
Otras ofertas
Aunque no pertenece a la campaña de Navidad, Mango busca en A Coruña a un visual merchandiser con contrato indefinido a 40 horas, horarios rotativos y dos días de descanso a la semana.
Entre las funciones del puesto, figuran: optimizar ventas y rentabilidad analizando colecciones, gestionar y desarrollar al equipo mediante formación, coordinar la reposición y el stock y mantener una comunicación efectiva con el equipo.
En la ciudad de Lugo, Mango busca incorporar a su equipo a un vendedor con contrato a tiempo parcial (18 horas/semana). La empresa ofrece un paquete de retribución flexible con ventajas fiscales (seguro médico, formación y guardería) y oportunidades de promoción interna.