González Formoso, segundo por la derecha, con diputados socialistas antes de la Comisión de Economía del Parlamento de Galicia. Diputación de A Coruña

Formoso alerta de que los 93 ayuntamientos de A Coruña están "al borde del crack financiero"

La provincia de A Coruña tiene 93 ayuntamientos, todos con "serias dificultades operativas para presentar los servicios públicos más básicos". Se encuentran "al borde del crack financiero", ha alertado este lunes el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, en la Comisión de Economía del Parlamento de Galicia.

La "falta de recursos" y la "continua asunción de competencias impropias" ahogan a los concellos coruñeses, explicó González Formoso al desgranar el presupuesto de la Diputación para el próximo año. Un ejercicio en el que la entidad supramunicipal, avanzó su presidente, tendrá las cuentas "más altas de la historia", con un 14,6% más, hasta los 293,9 millones de euros.

Formoso ha sostenido que la situación es de una "gravedad importante y no va a mejor", con los consistorios "al borde del crack financiero asfixiados por los costes". "El suministro energético, la depuración de aguas, la recogida y el tratamiento de la basura y los servicios de ayuda en el hogar están estrangulando los presupuestos locales", ha manifestado.

"Infrafinanciar financieramente a los ayuntamientos está profundizando en la desigualdad e incrementando las brechas sociales, sanitarias y territoriales entre la población", alertó Formoso.

Una "falta de recursos" que denuncia que se ha convertido en "práctica continuada", al igual que la "transferencia incesante de competencias impropias" a las entidades locales "sin la evaluación de su coste efectivo y sin la transferencia de los fondos necesarios para su ejecución".

Formoso ha señalado que el Fondo Galego de Cooperación local que incluyen los presupuestos de la Xunta, con 203 millones para los 313 municipios de Galicia, deja "una cuantía insuficiente pese al incremento que ha experimentado".

"Si ponemos esa cifra en cuestión es porque el contraste entre la política financiera de la Xunta hacia los ayuntamientos y el esfuerzo de la Diputación de A Coruña es evidente. En términos relativos, el esfuerzo presupuestario de la Diputación para financiar a los ayuntamientos multiplica por 20 al de la Xunta", ha comparado.

El presidente provincial ha instado al Parlamento de Galicia a abordar una modificación "profunda" que dote de recursos reales a las entidades locales aprovechando el Proyecto de ley de administración local que se tramita en la Cámara.

Más presupuesto y deuda cero

Valentín González Formoso ha detallado las cuentas de la Diputación para el próximo año. El incremento de recursos en un 14,6%, hasta los casi 294 millones de euros, procede en su "práctica totalidad" del aumento de las transferencias del Estado.

Tras advertir de que esta "infrafinanciación municipal" afecta de forma "crítica" a asuntos como la lucha contra la despoblación y el envejecimiento, ha puesto en valor que la Diputación despliega acciones directas con "impacto presupuestario y ejecución real" para combatir estas cuestiones, como Mercanavila y las casas de acompañamiento de los mayores, "un modelo público de atención en el rural pionero en Galicia".

"Las cuentas para 2027 dibujan a una administración rigurosa, con deuda cero, comprometida con los servicios públicos y plenamente dedicada a la protección del municipalismo" Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña

El presidente de la Diputación ha destacado que el Plan Único de Concellos, dotado inicialmente con 92 millones, es el mayor plan de obras y servicios de las cuatro diputaciones y una "referencia en el ámbito estatal" que para el próximo año contará con un 4,54% más de fondos.

El gasto social representa el 11,75% del total, con un crecimiento del 4,6% hasta llegar a los 34,5 millones. La mayor parte del incremento, apuntó, irá al Servizo de Axuda no Fogar, y la Diputación prevé financiar un total de 395.804 horas.

Formoso ha recalcado que la Diputación "mantiene la situación de deuda cero sin recurrir a operaciones de crédito ni al pago de intereses financieros, al tiempo que "mantiene congeladas las tasas y los precios públicos provinciales".

"Las cuentas para 2027 dibujan a una administración rigurosa, con deuda cero, comprometida con los servicios públicos y plenamente dedicada a la protección del municipalismo", resumió el presidente provincial.