Conflicto de Oriente Próximo: La Xunta dará ayudas de hasta 6.010 euros a los ganaderos afectados

El Consello da Xunta ha dado este lunes luz verde a una línea de ayudas de emergencia para paliar los efectos del conflicto de Oriente Próximo en las explotaciones agroganaderas gallegas. El Gobierno gallego destinará a la medida 3,6 millones a través del Fondo Gallego de Garantía Agraria (Fogga), con un máximo de 6.010 euros por beneficiario según la superficie agraria que tenga.

Las ayudas van destinadas principalmente a ayudar a los profesionales del sector a afrontar sobrecostes de los fertilizantes y el gasóleo. Estas aportaciones directas se activarán lo más rápido posible después de que la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural aprobase el pasado día 21 de octubre el reparto de fondos entre comunidades autónomas.

Galicia recibirá en el marco de esta medida 1,6 millones, que la Xunta complementa con otros dos millones de fondos propios. El objetivo, según explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal de su Ejecutivo autonómico es llegar a 4.500 agricultores y ganaderos.

Las ayudas, garantizó Rueda, se tramitarán con la mayor celeridad administrativa posible para que las explotaciones puedan afrontar la tensión económica derivada de esta situación excepcional.

Así, una vez aprobada la medida por el Consello da Xunta, se publicará de inmediato la correspondiente resolución en el Diario Oficial de Galicia (DOG), y a continuación los agricultores y agricultoras podrán aceptar o rechazar la ayuda a través de un formulario en la sede electrónica de la Xunta.

La previsión es que los beneficiarios tengan ingresada la subvención antes de que finalice el año.

¿Quién podrá recibir las ayudas?

La medida tendrá carácter horizontal y se aplicará a los distintos sectores agrícolas y ganaderos, sin establecer exclusiones o prioridades en función de la orientación productiva, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

Estos requisitos se resumen en estar de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) o en el sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios, en la rama de actividad agraria. Los beneficiarios, además, deberán obtener por lo menos el 25% de sus ingresos de la actividad agraria y en la presentación de la solicitud única de la campaña de la PAC 2026.

Las ayudas se determinarán de acuerdo con criterios objetivos relacionados con la superficie agraria de secano o regadío, excluidos los pastos, y el Fogga realizará un plan de controles para comprobar los sobrecostes reales y la correcta aplicación de la metodología de cálculo, que fue establecida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los importes de las ayudas oscilarán entre un mínimo "de 100 y un máximo de 6.010 euros" por beneficiario, según concretó Alfonso Rueda.