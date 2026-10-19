El mapa de la renta en A Coruña: ¿Cuánto se gana de media en tu barrio?

A Coruña presenta importantes diferencias de renta según la zona de residencia. La ciudad registró en 2024 una renta bruta media de 23.175 euros anuales por persona, pero detrás de ese promedio hay realidades muy distintas: mientras que los distritos 3 y 1 superan los 34.000 euros, los distritos 4 y 6 no alcanzan los 18.000 euros, según el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La clasificación por distritos sitúa al número 3 en primera posición, con 35.626 euros brutos anuales por persona, seguido del distrito 1, con 34.533 euros. El distrito 5 ocupa el tercer puesto, con 26.226 euros, y a continuación aparecen los distritos 2, 8 y 10, con cifras que rondan los 22.000 euros. En la parte baja de la tabla se encuentran los distritos 7 y 9, por encima de los 20.000 euros, y los distritos 4 y 6, que presentan los registros más reducidos.

La diferencia entre el distrito con la renta media más elevada y el que tiene la más baja asciende a 19.069 euros anuales por persona. Esta comparación no significa que todos los residentes de una zona tengan ingresos similares, ya que se trata de promedios estadísticos, pero permite observar cómo se distribuye la renta entre las distintas divisiones censales de la ciudad.

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El distrito 3, a la cabeza con 35.626 euros anuales

El distrito 3 encabeza la clasificación de A Coruña con una renta bruta media de 35.626 euros por persona en 2024. Son 12.451 euros más que el promedio de la ciudad, lo que lo convierte en la división censal con los ingresos medios más elevados. En términos comparativos, su cifra supera en más del doble la del distrito 6, situado en el extremo contrario de la clasificación.

Entre las zonas que sirven de referencia para ubicar esta parte de la ciudad se encuentran el Ensanche y el entorno de Juan Flórez. Se trata de un ámbito urbano consolidado, con áreas residenciales y comerciales, aunque la correspondencia entre los distritos censales del INE y los barrios tradicionales no es exacta. Para atribuir los ingresos a un barrio concreto es necesario consultar las secciones censales que integran cada zona.

Distrito 1: 34.533 euros por persona

El distrito 1 ocupa la segunda posición, con una renta bruta media de 34.533 euros anuales por persona. La cifra se queda 1.093 euros por debajo del distrito 3, pero supera en 11.358 euros la media municipal. Ambos distritos destacan claramente sobre el resto de la clasificación, ya que el tercero, el distrito 5, registra 26.226 euros.

Como referencias geográficas del centro de A Coruña aparecen la Ciudad Vieja, Pescadería y el entorno del Orzán, con una combinación de edificios residenciales, comercio y actividad hostelera. No obstante, estas denominaciones no deben interpretarse como una asignación oficial de todos esos barrios al distrito censal 1: el Ayuntamiento dispone de una cartografía específica para cruzar los límites de distritos, secciones y barrios.

Distrito 5: 26.226 euros por persona

El distrito 5 ocupa el tercer puesto, con 26.226 euros brutos anuales por persona. Se sitúa 3.051 euros por encima de la media de A Coruña, aunque la diferencia con los dos primeros clasificados es considerable: registra 8.307 euros menos que el distrito 1 y 9.400 euros menos que el distrito 3.

Para situar esta zona en el mapa urbano pueden tomarse como referencias áreas residenciales del entorno de Riazor, Ciudad Jardín y Labañou. Son sectores que forman parte del oeste de la ciudad y que reúnen distintas tipologías de vivienda y servicios. La cifra del INE corresponde al conjunto del distrito, por lo que no permite afirmar que cada uno de esos barrios tenga exactamente la misma renta media.

Distrito 2: 22.799 euros por persona

El distrito 2 registra una renta bruta media de 22.799 euros anuales por persona, ligeramente por debajo de los 23.175 euros del conjunto de la ciudad. La diferencia con la media municipal es de 376 euros, por lo que se encuentra entre las divisiones censales cuyos ingresos medios están más próximos al promedio coruñés.

Monte Alto, Adormideras y el entorno de Atocha son referencias para localizar esta parte de la ciudad. En este ámbito conviven zonas residenciales tradicionales, edificios de distintas épocas y áreas próximas al litoral. La renta media del distrito no permite, por sí sola, establecer cuál de esos barrios tiene mayores ingresos ni medir las diferencias económicas entre sus residentes.

Distrito 8: 22.141 euros por persona

El distrito 8 alcanza los 22.141 euros brutos anuales por persona. Es el quinto de la clasificación y se queda 1.034 euros por debajo de la media municipal. Su cifra se encuentra muy próxima a la del distrito 10, que registra 22.012 euros, y ambas divisiones presentan promedios similares.

Entre las referencias geográficas del este de A Coruña figuran Eirís, Pedralonga y el entorno de As Xubias, junto a otras zonas residenciales. Se trata de un ámbito en el que la ciudad combina espacios consolidados con áreas situadas más allá del centro urbano. Para conocer la renta de cada barrio por separado sería necesario descender al nivel de las secciones censales.

Distrito 10: 22.012 euros por persona

El distrito 10 registra una renta bruta media de 22.012 euros anuales por persona, 1.163 euros menos que el promedio de A Coruña. Ocupa la sexta posición y presenta una cifra prácticamente idéntica a la del distrito 8, con una diferencia de solo 129 euros entre ambos.

A Grela, Vioño, O Ventorrillo y A Silva son referencias territoriales para ubicar distintas zonas del oeste y noroeste de la ciudad. En este entorno conviven áreas residenciales, espacios industriales y sectores vinculados a las principales vías de acceso. Como ocurre con el resto de los distritos, estas referencias sirven para situar el territorio, pero no sustituyen el cruce oficial entre barrios y secciones censales.

Distrito 7: 20.679 euros por persona

La renta bruta media del distrito 7 se sitúa en 20.679 euros anuales por persona, lo que supone 2.496 euros menos que el promedio municipal. Ocupa el séptimo puesto y se encuentra a una distancia de 1.333 euros del distrito 9, que registra 20.478 euros. Ambos forman parte del grupo de divisiones censales con promedios próximos a los 20.000 euros.

En el mapa urbano, las referencias de esta parte de A Coruña incluyen el entorno de Monelos, el Barrio de las Flores y áreas próximas a Os Castros. Son zonas con características residenciales diversas, por lo que la media conjunta no debe interpretarse como una descripción uniforme de sus habitantes. La estadística tampoco permite identificar qué calles concretas concentran los ingresos más elevados o más bajos sin consultar los datos desglosados.

Distrito 9: 20.478 euros por persona

El distrito 9 registra 20.478 euros brutos anuales por persona, 2.697 euros por debajo de la media de A Coruña. Se sitúa en la octava posición de la clasificación, por detrás del distrito 7, aunque la diferencia entre ambos es de apenas 201 euros.

El entorno de Elviña, Mesoiro, Novo Mesoiro y Feáns permite ubicar parte de las zonas periféricas y de expansión residencial de A Coruña. En estos ámbitos se combinan áreas con diferentes grados de consolidación urbana y tipologías de vivienda. La cifra del distrito refleja el promedio de sus residentes y no permite deducir que todos los barrios incluidos en su entorno tengan una renta similar.

Distrito 4: 17.409 euros por persona

El distrito 4 presenta una renta bruta media de 17.409 euros anuales por persona, la segunda más baja de la ciudad. Su cifra se queda 5.766 euros por debajo del promedio municipal y es 3.069 euros inferior a la del distrito 9, que ocupa el puesto inmediatamente anterior en la clasificación.

Os Mallos y Sagrada Familia son referencias importantes para localizar esta parte de A Coruña, junto con el entorno de la estación ferroviaria. Se trata de un ámbito urbano consolidado, con una elevada presencia de vivienda y actividad cotidiana de barrio. Sin embargo, la media censal no equivale al salario de sus vecinos ni permite atribuir un nivel de renta único a todas las zonas que lo integran.

Distrito 6: 16.557 euros por persona

El distrito 6 cierra la clasificación con una renta bruta media de 16.557 euros anuales por persona. Es el único de los diez distritos que no alcanza los 17.000 euros y se queda 6.618 euros por debajo de la media municipal. La diferencia con el distrito 3, que encabeza la tabla, asciende a 19.069 euros anuales