Los dueños de eucaliptos en Galicia podrán replantar el 100% de los árboles en otro terreno

Los dueños de eucaliptos podrán replantar el 100% de la plantación en otro terreno. Así lo recoge la futura ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los presupuestos gallegos de 2027, después de que un error del PP no permitiese sacar adelante la medida el año pasado.

Esta "flexibilización" de la moratoria para plantar eucaliptos hasta 2030 estaba prevista por parte del Grupo Popular como una enmienda en la ley de acompañamiento de 2026, pero un error de última hora en el momento de registrarla el año pasado impidió que saliese adelante. Ahora, la Xunta la ha incluido en la norma que acompaña a las cuentas del próximo año.

El PP modificaba con la propuesta que quería presentar el anuncio hecho por la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, en octubre de 2025, según el cual los dueños podrían replantar el 75% en otro terreno de su propiedad para fomentar la reducción de la especie. El Partido Popular quiso enmendar a la Xunta durante el trámite parlamentario, pero no consiguió un texto en tiempo y forma para su aprobación.

El período de enmiendas a la ley de acompañamiento de 2026, de esta forma, terminó en noviembre de 2026 sin que el PP pudiese incluir la modificación. Fuentes de la Xunta explicaron en ese momento a Europa Press que se hacía cargo de esa propuesta con vistas a su futura implantación, cuestión que ahora impulsa en la ley de medidas fiscales y administrativas para 2027, que comienza su trámite parlamentario.

La superficie de repoblación también podrá alcanzar hasta el 100% cuando se retiren las plantaciones legalmente existentes en Red Natura. Si los terrenos no son del mismo propietario ni se retiran de Red Natura, la superficie de la nueva repoblación de eucaliptos deberá ser inferior al 75% de la original. El 25% restante tendrá que ser plantado con frondosas.

Todo ello después de que el inventario forestal haya arrojado un aumento en más de 25.000 hectáreas de la superficie ocupada por eucaliptos entre 2022 y 2024, con la moratoria en vigor. Esta es una de las más de medio centenar de modificaciones de leyes y decretos que se recogen en la nueva ley de acompañamiento para 2027, dada a conocer por la Xunta este lunes.

Vivienda protegida para realojados

La ley de acompañamiento a los presupuestos 2027 introduce una nueva categoría de vivienda protegida destinada a "hacer efectivo el derecho al realojo" de los afectados por actuaciones de la Administración autonómica, como por ejemplo sus planes para crear suelo residencial en la comunidad a través de los denominados Proyectos de Interés Autonómico (PIA).

Así lo recoge la ley en su capítulo VII, sobre vivienda, urbanismo e infraestructuras, que recoge Europa Press y modifica la ley de vivienda de Galicia (de 2012). Esta nueva categoría de vivienda protegida irá destinada a "propietarios o usufructuarios afectados por actuaciones realizadas por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (...) y entidades participadas mayoritariamente por él".

La duración del régimen de protección de estas viviendas será de seis años y podrán ser construidas por el propio IGVS o adquiridas por él, según especifica la ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los presupuestos del año que viene. El precio de venta o renta máximo será establecido para las viviendas de protección autonómica de régimen general.

"En el supuesto de que el IGVS, en el desarrollo de una actuación de suelo residencial, adquiera o permute viviendas incompatibles con la nueva ordenación, las personas propietarias o usufructuarias, siempre que residan en estas viviendas, podrán acceder directamente a las parcelas de uso residencial para construcción de vivienda unifamiliar o a las viviendas protegidas que se promuevan en el ámbito o, si no es posible, en la localización más próxima a él, sin necesidad de tener que cumplir los requisitos de acceso a estas viviendas, que deberán, en todo caso, destinar a residencia habitual y permanente", recoge la ley de acompañamiento.

El texto incorpora, además, la posibilidad de que los afectados participen en el desarrollo de estos ámbitos, algo que avanzó en mayo la Consellería de Vivenda. Precisamente, el pasado sábado cientos de afectados por los PIA se manifestaron en Santiago de Compostela para rechazar este tipo de actuaciones, exigiendo su paralización.

La ley de acompañamiento, también sobre vivienda, incorpora una disposición adicional a la ley de vivienda para la tramitación "urgente y preferente" de procedimientos relativos a la promoción de viviendas protegidas.

"Los procedimientos de competencia de la administración general de la comunidad autónoma de Galicia, de sus entidades públicas instrumentales y de las entidades locales de Galicia que tengan por objeto el otorgamiento de licencias urbanísticas o de autorizaciones necesarias para la promoción de viviendas protegidas, incluidas las relativas a las acometidas y conexiones a las redes de suministro, se tramitarán con carácter urgente y preferente", recoge el texto.