Andrés, abogado: "Tu nómina bajará en enero de 2027. Es la quinta bajada consecutiva desde 2023"

A partir del 1 de enero de 2027, todos los trabajadores notarán una nueva bajada en su nómina debido al aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización obligatoria destinada a reforzar el sistema público de pensiones. Esto afecta tanto a los trabajadores por cuenta ajena, que verán reducido su salario neto, como a los autónomos.

Aunque desde el Gobierno lo llaman "cotización social", hay quienes lo consideran, en la práctica, un impuesto más. Es el caso del abogado gallego Andrés Millán, que ha informado sobre esta subida en sus redes sociales para que no le pille por sorpresa a nadie esta bajada de sueldo.

"La brecha entre salario bruto y neto no va a parar de aumentar"

A partir del 1 de enero de 2027, los trabajadores notarán una nueva reducción en su nómina debido al aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización obligatoria destinada a reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

El abogado gallego Andrés Millán ha alertado sobre esta subida en sus redes sociales con un mensaje contundente: "Tu nómina bajará en enero de 2027. Ya es la quinta bajada consecutiva desde 2023".

"Los políticos lo llaman 'cotización social'. Dicen que no es un impuesto, pero te quitan ese dinero de la nómina y no recibes nada a cambio. Por eso sí es un impuesto", afirma Millán, quien defiende que "toda cotización, para serlo, debe dar derecho a una contraprestación directa futura".

Además, advierte de que esta medida supondrá una nueva reducción del salario neto y se sumará a la pérdida de poder adquisitivo. "En nóminas altas son cientos de euros menos al año. En las bajas no se nota tanto, pero da igual: es un añadido más a la pérdida de poder adquisitivo que sufrimos cada año", señala. Por ello, concluye que "la brecha entre salario bruto y neto no va a parar de aumentar".

En 2026, el MEI se sitúa en 0,9%: un 0,75% corresponde a la empresa y un 0,15% al trabajador. Sin embargo, en 2027 aumentará al 1%, repartido entre un 0,83% a cargo de la empresa y un 0,17% que asumirá el empleado. Esto significa que la parte que se descuenta directamente de tu nómina será mayor.

Por ejemplo, si un trabajador cotiza 63.180 euros, aportará 107,4 euros al año por el MEI en 2027, mientras que otro que cotiza 24.000 euros pagará 40,8 euros anuales. Esto equivale aproximadamente a 8,95 y 3,4 euros al mes, respectivamente.

Y no solo eso, la subida seguirá aumentando de forma progresiva año a año:

2026: 0,9% (0,75% la empresa y 0,15% el trabajador)

2027: 1% (0,83% la empresa y 0,17% el trabajador)

2028: 1,1% (0,92% la empresa y 0,18% el trabajador)

2029-2050: 1,2% (1% empresa y 0,2% el trabajador)

Así, el incremento del MEI es algo que debes tener en cuenta para que la nómina de enero no te pille por sorpresa. Ten en cuenta que esta deducción la aplica la Seguridad Social de forma automática y la empresa la reflejará directamente en tu nómina mensual, por lo que no tienes que realizar ningún trámite.