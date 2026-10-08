Estos son los barrios más ricos y más pobres de A Coruña según la Agencia Tributaria

La renta de los vecinos de A Coruña cambia de forma notable dependiendo de la zona de la ciudad. Los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, correspondientes al ejercicio fiscal de 2024, permiten conocer cómo se distribuyen los ingresos de los declarantes según su código postal y muestran una diferencia de más de 90.000 euros entre las áreas con mayor y menor renta bruta media.

En el conjunto de A Coruña, la renta bruta media de los declarantes se situó en 40.296 euros anuales. Sin embargo, algunas zonas se encuentran muy por encima de esta cifra mientras que otras quedan claramente por debajo. La estadística de Hacienda contabiliza un total de 153.419 declaraciones en el municipio.

La Ciudad Vieja-Centro es, con mucha diferencia, la zona con mayor renta bruta media de A Coruña. Los declarantes del código postal 15001 alcanzaron en 2024 una media de 117.970 euros, casi tres veces más que el promedio del conjunto de la ciudad. La renta disponible media, una vez aplicados impuestos y cotizaciones, se situó en este caso en 89.252 euros.

La segunda posición corresponde a Juan Flórez-San Pablo, donde la renta bruta media alcanzó los 70.332 euros. También se encuentra muy por encima de la media coruñesa el Ensanche, con 58.808 euros de renta bruta media.

La cuarta zona con mayores ingresos es Falperra-Santa Lucía-Paseo de los Puentes-Santa Margarita, con una media de 50.732 euros. Son las cuatro áreas de A Coruña que superan los 50.000 euros de renta bruta media según los datos fiscales de 2024.

A partir de ahí, las cifras comienzan a acercarse al promedio municipal. Los Castros-Castrillón aparece con dos códigos postales diferenciados en la estadística de Hacienda. En uno de ellos, el 15006, la renta bruta media alcanza los 38.332 euros, mientras que en el 15009 se queda en 37.638 euros.

Por detrás se sitúa Monte Alto-Zalaeta-Atocha, con una renta bruta media de 36.495 euros, seguida de Riazor-Los Rosales, donde la cifra es de 34.627 euros. En Sagrada Familia-Vioño, por su parte, los declarantes registraron una media de 32.625 euros.

Agra del Orzán y Os Mallos, en la parte baja

En el otro extremo del mapa aparecen Agra del Orzán-Ventorrillo y Os Mallos, las dos zonas con menor renta bruta media de las recogidas por la Agencia Tributaria para A Coruña.

En Agra del Orzán-Ventorrillo, la renta bruta media se situó en 27.163 euros anuales, mientras que en Os Mallos fue ligeramente superior, con 27.488 euros. La diferencia con la Ciudad Vieja-Centro supera así los 90.000 euros.

También se encuentra por debajo de los 30.000 euros Mesoiro, con una renta bruta media de 29.437 euros. La cifra aumenta en Sagrada Familia-Vioño, aunque sigue por debajo de la media municipal, hasta los 32.625 euros.

Los datos también muestran diferencias importantes en la renta disponible. En el conjunto de A Coruña se situó en 31.460 euros, mientras que en Agra del Orzán-Ventorrillo bajó hasta los 22.558 euros y en Os Mallos alcanzó los 22.669 euros. En el extremo superior, la Ciudad Vieja-Centro registró una renta disponible media de 89.252 euros.