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Decathlon lanza más de 15 ofertas de empleo en Galicia: estos son los requisitos y condiciones
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Decathlon ha actualizado recientemente su portal de empleo con la publicación de más de una quincena de ofertas de trabajo en Galicia.
La cadena multinacional francesa, dedicada a la venta de material deportivo, precisa incorporar a sus equipos de A Coruña y Santiago de Compostela, entre otros, a profesionales de diversas áreas de trabajo.
El portal de empleo de Decathlon reúne un total de 15 ofertas de trabajo para cubrir en las cuatro provincias gallegas: 8 corresponden a la de A Coruña, 4 a Pontevedra, 2 a Ourense y 2 a Lugo.
Ofertas de empleo en A Coruña
Los perfiles que precisa Decathlon en la provincia de A Coruña son muy variados: técnico de taller, vendedor especializado en deportes de nieve, responsable de sección, etc.
En A Coruña ciudad, la cadena tiene las siguientes vacantes libres:
- Técnico de taller: Buscan a una persona apasionada del deporte y con conocimientos de mecánica, reparación, mantenimiento de material deportivo, en especial, ciclismo y fitness. Es imprescindible tener disponibilidad horaria, incluyendo fines de semana.
- Vendedor de deportes de nieve: Jornada parcial y tareas relativas a la atención al público en la tienda del Centro Comercial Marineda City. Disponibilidad horaria y valorable estudios universitarios o ciclo formativo superior.
- Vendedor de deportes de raqueta: Oferta para la tienda situada en Oleiros. Decathlon ofrece jornada parcial y entre los requisitos a cumplir, disponibilidad horaria (incluyendo fines de semana).
Con respecto a las ofertas de Santiago de Compostela y Ferrol, Decathlon precisa incorporar un vendedor especializado en montaña, un vendedor deportista y un responsable de sección, con contrato indefinido a jornada completa y un plan de desarrollo/carrera profesionales con oportunidades.
Ofertas de empleo en Pontevedra
En la provincia de Pontevedra, las ofertas de empleo disponibles se concentran en Vigo y Nigrán.
Por un lado, el equipo de Vigo precisa incorporar dependientes apasionados por el deporte, que incorporen la actividad física en su día a día, así como un vendedor especializado en ciclismo.
Para acceder al puesto, la empresa establece los siguientes requisitos:
- Deportista que incorpore el deporte como práctica habitual
- Disponibilidad horaria incluyendo fines de semana
- Estudios universitarios o ciclo formativo superior (valorable)
En Nigrán, Decathlon busca un empleado para el departamento de ventas al detalle.
Ofertas de empleo en Ourense
A continuación, te detallamos todas las ofertas disponibles en Ourense:
- Vendedor deportista: Contrato con jornada parcial y modalidad de trabajo presencial. "Nos encantaría que fueras una persona innovadora que pueda contribuir y aportar soluciones en todos los niveles del deporte y de la venta", se puede leer en la oferta de empleo.
Ofertas de empleo en Lugo
En último lugar, y no por eso menos importante, la tienda Decathlon en Lugo busca dos vendedores deportista con pasión por la venta e iniciativa para tomar decisiones sobre su perímetro de responsabilidad.