Mercadona cambia las normas en 2026: sus empleados tendrán 37 días de vacaciones, 7 más que en 2025

Mercadona es una de las compañías más importantes del sector de los supermercados en España. La cadena de alimentación presidida por Juan Roig ha logrado consolidarse en el mercado gracias a su amplia oferta de producto y al éxito de sus marcas, entre ellas Hacendado, Deliplus y Bosque Verde.

A las puertas de finalizar el año, Mercadona ha anunciado una medida relevante de cara a 2026: sus trabajadores contarán con una semana adicional de vacaciones. De este modo, el total de días de descanso se elevará hasta los 37.

Buenas noticias para los empleados de Mercadona: el Comité de Dirección ha acordado la ampliación del período de vacaciones en una semana más en 2026, que pasa de 30 a 37 días al año, para 110.000 trabajadores de la compañía.

Esta medida, que entrará en vigor en 2026 en España y Portugal y se consolidará para el resto de los años, supondrá un coste de 100 millones de euros anual que, sumados a los 280 millones de euros de la gratificación extraordinaria de una mensualidad, eleva el impacto total de las medidas aprobadas por el Comité de Dirección a 380 millones de euros.

Por segundo año consecutivo, Mercadona ha decidido repartir el próximo mes de marzo una gratificación extraordinaria de 280 millones de euros, correspondiente a una mensualidad, que se sumarán a la retribución variable, de una o dos mensualidades dependiendo de la antigüedad de cada trabajador.

Con esta decisión, la compañía presidida por Juan Roig "reconoce además el esfuerzo individual y colectivo de su extraordinario equipo, clave para alcanzar las metas y objetivos marcados, tras haber incrementado los salarios del 100% de la plantilla un 8,5% en 2025", informa en un comunicado.

La noticia también llegó a finales de año: Mercadona anunció un incremento del 8,5% en el salario de toda su plantilla, tanto de los trabajadores de España como los de Portugal.

De este modo, el personal base pasó a percibir en su primer año 1.685 euros brutos al mes, frente a los 1.553 euros anteriores, y 2.280 euros brutos mensuales una vez superados los cuatro años en la empresa. Hasta hace un año, ese salario era de 2.100 euros.