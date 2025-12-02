El grado de FP que querrás que tu hijo estudie en 2026: súper práctico y con una empleabilidad altísima

Con el año nuevo surgen muchos propósitos, principalmente centrados en cambios como hacer más ejercicio, comer saludable o aprender algo nuevo. Nunca es tarde para formarse, y dentro de la oferta de Formación Profesional (FP) en Galicia, hay un grado que destaca tanto por su contenido como por sus oportunidades laborales.

Los grados se han convertido en una opción educativa muy valorada debido a su enfoque práctico y alta empleabilidad. De hecho, la inserción laboral ronda el 86%, según un estudio realizado por la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia.

Formación práctica y con alta tasa de empleabilidad

Entre las titulaciones con mayor empleabilidad en Galicia se encuentran algunas como Reforma y Mantenimiento de Edificios, Química Ambiental, Vitivinicultura, así como otras que destacan en los primeros puestos, como Jardinería y Floristería.

Este grado medio de FP te prepara para trabajar en huertas, viveros y jardines, así como en parques urbanos, jardines históricos y botánicos. Asimismo, te forma para desarrollar actividades de comercialización y distribución, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena.

El grado de Jardinería y Floristería tiene una duración de 2.000 horas, divididas en dos cursos lectivos. En él los estudiantes aprenden a instalar, conservar y restaurar jardines de exterior e interior; a realizar las actividades de producción de plantas y de flores, manejando y manteniendo la maquinaria y las instalaciones.

A continuación, te detallamos el plan de estudios en los centros educativos en Galicia:

Curso Módulo profesional Horas Periodos semanales 1º Formación y orientación laboral 107 4 1º Fundamentos agronómicos 159 6 1º Implantación de jardines y zonas verdes 134 5 1º Infraestructuras e instalaciones agrícolas 107 4 1º Principios de sanidad vegetal 107 4 1º Producción de plantas y tepes en vivero 186 7 1º Taller y equipamientos de tracción 160 6 2º Empresa e iniciativa emprendedora 53 3 2º Formación en centros de trabajo 410

Para acceder a este ciclo formativo es necesario tener el graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior; o estar en posesión de un Título Profesional Básico. Asimismo, existen otras vías de acceso:

Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.

Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).

Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de la prueba).

Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

El sueldo de un técnico en jardinería y floristería puede variar. Los puestos de nivel de entrada pueden empezar en torno a los 14.000/18.000 euros, aunque dependiendo de la experiencia, la ubicación y la empresa, los profesionales más experimentados pueden ganar hasta 24.000/27.000 euros o más.