Estos son los 10 alcaldes y alcaldesas que más cobran en Galicia

Vigo y A Coruña encabezan la lista de ciudades cuyos alcaldes cobran el sueldo más elevado de Galicia en 2024, según los datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

El regidor de Vigo, Abel Caballero, encabeza este ranking autonómico con 78.206,40 euros en virtud de su dedicación exclusiva, una cantidad que supera los 77.531,70 euros que percibe la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

Lugo, por su parte, completa el podio con 75.773,70 euros dedicados a remunerar a las personas que ostentaron el bastón de mando. En 2024, este fue compartido por Lara Méndez y Paula Alvarellos, fallecida en el mes de marzo del 2025 y relevada por Miguel Fernández.

Le siguen, en este orden, la alcaldesa de Marín, María Ramallo con 65.296,60 euros; el de Arteixo, Carlos Calvelo, con 65.048,50 euros; el de Oleiros, Ángel García Seoane, con 63.240 euros; el de A Estrada, compartido en este período por Jose López y Gonzalo Louzao con 59.767,90 euros; el de Ames, Blas García, con 59.290,90 euros; el de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, con 59.241,60 euros y el primer edil de Boiro, José Ramón Romero, con 58.080 euros, todos ellos también con dedicación exclusiva.

Estos son los diez alcaldes mejor pagados en Galicia en 2024:

Vigo

A Coruña

Lugo

Marín

Arteixo

Oleiros

A Estrada

Ames

Vilanova de Arousa

Boiro

Estos serían los regidores gallegos mejor pagados según los datos del Ministerio de Hacienda, pero hay que tener en cuenta que hay ciertos salarios que no so son públicos, como es el caso del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y por tanto no figura en este listado.

La dedicación parcial más elevada, la de Sanxenxo

El sueldo del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, es el más elevado en Galicia con dedicaciones parciales, ascendiendo a 57.600 euros.

Le sigue, en esta condición, la alcaldesa de Cee, Margot Lamela, con 49.658 euros.

Las cantidades más bajas, sin dedicación exclusiva ni parcial al cargo

La ausencia de una dedicación exclusiva o parcial hace que las cantidades que perciben los primeros ediles decrezcan e, incluso, solo sean compensadas dietas.

Según los datos hechos públicos hoy, la alcaldesa de Riós en Ourense, Eva Barrio, fue la que menos percibió con tan solo 274,7 euros.

Con cantidades inferiores a los mil euros se sitúan los primeros ediles de A Teixeira, Becerreá, Monterroso, O Bolo, Bande, San Xoán de Río, Triacastela, As Nogais, San Cristovo de Cea, Punxín y Pol.