Ferrol aprueba el mayor presupuesto de su historia para 2026: más de 97 millones

Ferrol afrontará el año 2026 con el presupuesto más alto jamás aprobado en el municipio. El Ayuntamiento ha presentado unas cuentas que ascienden a 97.164.911,85 euros, un 5,71% más que en 2025 y un 23,2% por encima del presupuesto del año 2023.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, destacó que el documento económico constituye "el cuarto presupuesto del mandato" y consolida la estabilidad financiera con la que su gobierno buscaba dotar a la ciudad.

El regidor subrayó que estas cuentas permiten seguir avanzando en la mayor transformación urbana de Ferrol en décadas, impulsada por proyectos como Abrir Ferrol al mar, la Ciudad del Deporte y el saneamiento integral del rural, actuaciones en marcha gracias a la colaboración con otras administraciones y a una captación récord de fondos europeos.

Un presupuesto centrado en las personas

El Gobierno local define el presupuesto de 2026 como "el presupuesto de las personas". El gasto social aumenta un 15%, blindando las políticas de bienestar e igualdad.

También crece un 8,7% el capítulo de personal, impulsado por la nueva Relación de Puestos de Trabajo aprobada en 2025 y la incorporación acumulada de más de 90 nuevos empleados municipales desde 2023, lo que permite reforzar los servicios públicos.

Los servicios cotidianos de la ciudad experimentan igualmente un incremento del 8%, con la previsión de regularizar contratos esenciales como el de limpieza viaria y recogida de residuos, que llevaba más de una década sin actualizar.

Impulso inversor hacia 2030

El presupuesto reserva 12,3 millones de euros en inversiones, orientadas tanto a los proyectos estratégicos como a la mejora del día a día de los barrios. Entre ellas destacan:

Continuación del proyecto Abrir Ferrol al Mar, que ya ejecuta su primera fase.

Desarrollo de la Ciudad del Deporte, con una inversión total prevista de 18 millones y mejoras en instalaciones como A Malata, FIMO, la Ciudad Náutica de A Cabana o los campos de rugby y atletismo.

Mejoras en el cuartel de la Policía Local y el parque de bomberos.

Renovaciones de parques infantiles, accesibilidad, iluminación y asfaltado.

1,5 millones para actuaciones en el rural.

Rehabilitación del mercado de Recimil y avance en la creación del museo de la ciudad.

Rey Varela destacó que la estabilidad presupuestaria permite afrontar ya el diseño del Plan Ferrol 2030, una hoja de ruta estratégica construida con la participación de la sociedad civil, instituciones y empresas como Navantia, la Armada, la Universidad o la Autoridad Portuaria.

"Ferrol tiene un presupuesto ambicioso para apoyar a una ciudad que crece y mejora", concluyó el alcalde, reivindicando que el avance de los grandes proyectos es "fruto del trabajo conjunto y de la confianza de los ferrolanos".