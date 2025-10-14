El Corte Inglés busca a 6.000 personas para trabajar esta Navidad 2025: cómo inscribirse desde Galicia

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, las empresas comienzan a preparar sus campañas navideñas. Durante esta época del año, aumenta la demanda de ofertas de empleo debido al incremento de compras en fechas señaladas.

En este marco, El Corte Inglés ha iniciado el periodo de contratación para la campaña de Navidad 2025 con el objetivo de cubrir 6.000 puestos de trabajo en las áreas de mayor actividad en esas fechas, especialmente todo lo relacionado con la venta.

El Corte Inglés busca a 6.000 personas para trabajar esta Navidad 2025

El grupo de Ramón Areces ha comenzado con los preparativos de la campaña de Navidad, anunciando la oferta de 6.000 nuevas vacantes para reforzar la plantilla y mejorar la experiencia de compra para el cliente y ofrecer el mejor servicio.

En concreto, los perfiles que se buscan para el periodo navideño están destinados a reforzar diversas posiciones en áreas de hostelería, alimentación, gestión de pedidos, empaquetado, línea de caja, reposición, omnicanalidad, auxiliar de ventas, así como personal de almacén y logística.

El 40% de las contrataciones que habitualmente se realizan para esta campaña son jóvenes que acceden a su primera experiencia laboral, mientras que el 60% restante son profesionales que cuentan con alguna experiencia laboral previa.

Tal y como detalla El Corte Inglés en un comunicado, estas nuevas incorporaciones se integrarán en las tareas habituales de la actividad comercial dentro de las diferentes áreas, así como en servicios especiales para estas fechas navideñas.

"Para incorporar a estos profesionales, la empresa ha desarrollado un programa de formación que les permitirá adecuarse a las funciones de venta, atención al cliente o logísticas que les sean encomendadas", agrega la compañía.

Las personas interesadas en trabajar durante la campaña de Navidad en los centros de El Corte Inglés, pueden enviar su Currículum Vitae (CV) a través del portal de empleo empleo.elcorteingle.es. De momento, la compañía mantiene activa una oferta en Vigo, mientras que en A Coruña no se registra ninguna.

Aunque no se detalla el número exacto de plazas, El Corte Inglés necesita trabajadores para su centro en Vigo. Buscan personal con vocación de servicio al cliente y capacidad para trabajar a un ritmo alto y bajo presión, así como con amplia disponibilidad durante la campaña.

Durante los meses de noviembre, diciembre y enero, las personas seleccionadas desarrollarán su actividad en distintos puestos de trabajo: caja, reposición, empaquetado de regalos, preparación de pedidos, almacén, venta, hostelería y alimentación, principalmente.

"Una vez que te incorpores, te formaremos en el puesto que vayas a desarrollar; dispondrás de una planificación horaria previa; trabajarás en un buen ambiente de trabajo; y tendrás la posibilidad de comenzar una carrera profesional con nosotros al finalizar la campaña", añade.