Malas noticias para los trabajadores gallegos: cobrarán hasta 95 euros menos a partir del 1 de enero de 2026

Cambio en la nómina de miles de trabajadores en Galicia. A partir del próximo 1 de enero de 2026 entrará en vigor una nueva deducción obligatoria: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

El Gobierno de Pedro Sánchez da un nuevo mazazo a los trabajadores gallegos: a partir de 2026, deberán abonar hasta 95 euros más al año en sus cotizaciones. Pero, ¿a qué se debe esta subida? A continuación, te lo detallamos.

Aprobada la deducción de 95 euros en la nómina de trabajadores autónomos

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado recientemente la aplicación definitiva del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), introducido en 2023 a través del Real Decreto Ley 2/2023, una medida destinada a fortalecer el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

"Consiste en una cotización adicional destinada a reforzar las pensiones. Se trata de una aportación mensual que es obligatoria para todos los ciudadanos de este país, independientemente de su nivel de ingresos", advierte Andrés Millán, el abogado gallego que triunfa en TikTok.

Ante el aumento de las jubilaciones de la generación del baby boom (personas nacidas entre 1958 y 1978), el Gobierno central busca reformar la llamada hucha de las pensiones. La deducción se elevará hasta el 0,90% en 2026, de los que al trabajador le corresponderá hacerse cargo del 0,15% y a la empresa al 0,75% restante.

La deducción se aplicará de acuerdo al salario de cotización de cada persona. Es decir, si un trabajador cotiza 63.180 euros, al aplicarse el 0,15% su deducción será de 94,77 euros al año. Por otro lado, si un trabajador cotiza 24.000 euros, la reducción será de 36,5 euros. Esto correspondería a 7,89 y 3,04 euros al mes, respectivamente.

En años posteriores, el porcentaje que asumirán los trabajadores, autónomos o por cuenta ajena, irá aumentado. Por ejemplo, en 2027 será del 0,17% y en 2028 alcanzará el 0,18%. A partir de 2029, la contribución de los trabajadores será del 0,20%.

"Si cotizas por la base máxima, este 0,15% son 95 euros al año, no al mes", matiza Andrés Millán. Y añade: "Pero aún así, el total sustraído de la nómina, que es lo que importa, se acercaría a los 600 euros. La inmensa mayoría de las empresas lo van a repercutir en el trabajador, ajustando el salario bruto en el medio plazo".

"Ahora mismo, el MEI es bajo, pero va a continuar subiendo año a año", asevera el abogado gallego. De esta manera, la tabla quedaría establecida desde 2023 hasta 2029:

Año Cotización total MEI Aportación empresa Aportación trabajador 2023 0,60% 0,50% 0,10% 2024 0,70% 0,58% 0,12% 2025 0,80% 0,67% 0,13% 2026 0,90% 0,75% 0,15% 2027 1,00% 0,83% 0,17% 2028 1,10% 0,92% 0,18% 2029-2050 1,20% 1,00% 0,20%

Esta deducción se aplicará de forma automática en las nóminas, por lo que los trabajadores no deberán realizar ningún trámite. La Seguridad Social la aplicará de forma automática, y las empresas la reflejarán directamente en la nómina mensual de cada trabajador.