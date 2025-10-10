¿De dónde proceden los ingresos de las familias de A Coruña? El mapa de rentas por barrios

Cada ciudad tiene su propia distribución de riqueza, su reparto de zonas modestas o humildes y áreas pudientes, sus barrios ricos, pobres e intermedios según la renta de sus vecinos. En A Coruña, los extremos los establecen los distritos enmarcados en el código postal 15004 y 15010.

Entre Juan Flórez-plaza de San Pablo y Agra do Orzán-O Ventorrillo hay casi 41.000 euros de diferencia en concepto de renta declarada a Hacienda. Es el cálculo que ha publicado esta semana la Agencia Tributaria con datos de la declaración de la renta correspondientes al año 2023.

A través de un mapa de la distribución de la renta, todas las ciudades de España muestran su brecha de ingresos medida por barrios. El extremo más alto de A Coruña lo representa la zona de Juan Flórez más próxima a las plazas de Pontevedra y Lugo: según la Agencia Tributaria su renta bruta media anual es de 66.744 euros. En el extremo opuesto, Agra y O Ventorrillo, con 25.571 euros.

El barrio en el que se produce mayor incremento de renta de un año para otro (del 11,4%) es O Castrillón-Matogrande-Xuxán (15009), donde los ingresos son de 35.462 euros. En los demás también crece.

La calle Barcelona, en el barrio del Agra do Orzán. Quincemil

El segundo barrio más rico de la ciudad es Ciudad Vieja-Pescadería (15.001) con 53.354 euros de renta bruta media anual en 2023. Le siguen Ensanche (15003) con 48.092, Falperra-Santa Lucía-Santa Margarita (15005) con 46.268 y Cuatro Caminos-Oza-Os Castros (15006) con 35.570 euros.

Por debajo del 15009 y hasta el 15010 están Monte Alto-Zalaeta-Atocha (15002, 34.109 euros), Riazor-Os Rosales (15011, 33.364), Sagrada Familia-Vioño (15008, 32.107), Mesoiro-Novo Mesoiro (15190, 28.386) y Os Mallos (15007, 25.869 euros).

El trabajo y los demás ingresos

Las últimas estadísticas de la Agencia Tributaria permiten conocer la procedencia de los ingresos de las familias según el barrio en el que viven. Las categorías señaladas son el trabajo, las rentas de capital, las actividades económicas y las ganancias patrimoniales.

El trabajo es la fuente principal de ingresos, aunque su porcentaje varía según la riqueza de los barrios. Así, en el distrito más rico de A Coruña (Juan Flórez-San Pablo, con 66.744 euros de renta bruta media anual en 2023), la actividad profesional representa el 63% de los ingresos.

El resto se lo reparten las rentas de capital (25% en intereses de cuentas corrientes, dividendos, acciones o rentas de alquiler), las actividades de autónomos o profesionales independientes (8%) y las ganancias de patrimonio (3% en beneficios de venta de inmuebles o acciones empresariales, por ejemplo).

En otros barrios pudientes como Ciudad Vieja, Ensanche, Falperra-Santa Margarita el peso del trabajo supone entre el 63 y el 73% de los ingresos, y las rentas de capital entre el 13% y el 25%.

El porcentaje va del 80% al 88% en los demás distritos coruñeses, donde las rentas de capital pierden la relevancia que tienen en las zonas ricas y bajan del 10%, llegando al 2% en Mesoiro.

A Coruña, Oleiros, Galicia

La renta media en la ciudad de A Coruña en 2023, de acuerdo con las declaraciones a Hacienda, fue de 35.727 euros, algo por encima de lo que registra la zona de Cuatro Caminos-Oza-Os Castros.

En la comarca coruñesa, Oleiros es un año más el municipio con la renta bruta más alta (el número 36 de España), 47.098 euros, cerca de 19.000 más que la media de Galicia (28.459 euros).