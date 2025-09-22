Rueda reprocha que el anuncio de la denegación ayuda a Altri llegara "por un diputado de la oposición"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reprochó este lunes al Gobierno central que la denegación de la ayuda estatal a la planta de Altri en Palas de Rei (Lugo) se conociera a través del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en lugar de mediante una comunicación oficial.

Gómez Besteiro avanzó por la mañana que el Ejecutivo de Pedro Sánchez denegará la subestación eléctrica que Altri demandaba para su proyecto, así como la conexión necesaria para su funcionamiento.

Rueda denunció que "no puede llegar un diputado de la oposición y hablar en nombre de un Gobierno", y advirtió de que en otras comunidades autónomas en las que gobierna el PSOE no se atreven a hacerlo.

El presidente señaló que Besteiro no muestra ese ímpetu con otros proyectos estratégicos para la comunidad. A lo que añadió que: "Mañana hay una reunión en Madrid y espero que conozcamos buenas noticias para otras empresas gallegas y sus proyectos".

En cuanto al futuro de la planta de Altri, Rueda insistió en que se trata de una decisión de la propia empresa, que la Xunta evaluó desde el punto de vista técnico.