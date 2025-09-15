Rueda anuncia una nueva Ley de Administración Local de Galicia durante esta legislatura

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha comprometido a impulsar una nueva Ley de Administración Local de Galicia para la presente legislatura "que modernice la organización local y simplifique la burocracia".

Así, lo ha anunciado durante su participación en la apertura del congreso "1985-2025. 40 años de Bases de Régimen Local y del control externo local en Galicia", organizado por el Consello de Contas de Galicia con motivo del 40º aniversario de esta ley.

En su intervención, Rueda ha puesto en valor esta efeméride "que sirve para reconocer el trabajo de varias generaciones de responsables públicos y profesionales en la consolidación de un sistema institucional sólido, transparente y al servicio de la ciudadanía".

Además, ha alabado el papel desempeñado por el Consello de Contas a lo largo de estas cuatro décadas, "ejerciendo sus funciones con independencia y rigor". Ha destacado también la importancia de la fiscalización de las cuentas de las entidades locales para tener una gestión económica "ordenada y planificada", algo que, en su opinión, está "normalizado en los 313 ayuntamientos gallegos".

Retos municipales

Asimismo, el presidente ha hecho referencia a los retos que enfrentan los municipios, como la profesionalización de su personal o la fijación de población en el rural, y ha subrayado que una de las señas de identidad de la Xunta es el "compromiso sostenido con el municipalismo gallego, especialmente teniendo en cuenta las características demográficas y territoriales de Galicia, con un 90% de los ayuntamientos de menos de 15.000 habitantes".

De esta manera, según recuerda la Xunta en un comunicado, los presupuestos autonómicos de 2025 destinan más de 641 millones de euros a apoyar a los ayuntamientos, "la cifra más alta de la historia, lo que supone 40 millones más que el año pasado y un 75% más que en 2011".

"El Fondo de Cooperación Local consiguió este año los 168 millones de euros, un 6,3% más que en 2024, y se pusieron en marcha medidas adicionales para apoyar a los municipios más pequeños, como el fondo de cinco millones destinado a proyectos de eficiencia energética", añade.

Del mismo modo, Rueda ha incidido en la necesidad de abordar las competencias impropias que asumen las administraciones locales llegando a consensos para recordar que la Xunta también asume funciones que legalmente corresponden a ayuntamientos o diputaciones, como el Servicio de Ayuda en el Hogar, los Grupos de Emergencia Supramunicipales o la gestión de residuos.

Según apunta el Ejecutivo autonómico, se trata de "gastos imprescindibles para aliviar la presión financiera de las entidades locales y garantizar servicios básicos en todo el territorio, cubriendo carencias que el Estado no atiende".

El Gobierno de Galicia recuerda, además, que le ha reclamado al gobierno central la aprobación de nuevos sistemas de financiación que tengan en cuenta "la dispersión, el envejecimiento y la despoblación del territorio gallego".

Definir las competencias

En la misma línea, también en el acto de apertura de este congreso, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha reivindicado la necesidad de revisar el marco legal del municipalismo "para definir exactamente sus competencias". "Los ayuntamientos queremos participar en ese proceso", ha afirmado.

Al respecto, ha recordado que con la aprobación de la Ley de Bases de Régimen Local los ayuntamientos dejaron de ser administraciones de segundo nivel para ser reconocidos como actores institucionales con autonomía política, pero ha advertido de que 40 años después siguen padeciendo "competencias mal definidas y financiación insuficiente".