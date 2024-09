Los empresarios de Galicia hacen músculo para promover la innovación en sus provincias

Los empresarios de las cuatro provincias gallegas hacen fuerza común en favor del emprendimiento a través de un nuevo programa que apunta al fomento de la innovación. La iniciativa se llama Ultreia Galicia Rexión Emprendedora, retos e solucións para un territorio intelixente, y surge de la colaboración de la Confederación de Empresarios da Coruña (CEC) con las homólogas entidades de Lugo, Pontevedra y Ourense, con la promoción de la Xunta de Galicia.

El programa está financiado por la Unión Europea, a través do Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y tiene como objetivo principal impulsar el emprendimiento gallego y la innovación a través de una serie de eventos que se celebrarán en cuatro ciudades gallegas y un acto final a nivel autonómico. El evento Ultreia A Coruña tendrá lugar el próximo martes 24 de septiembre. El primero tendrá como sede Ourense, el 18 de este mes, mientras que en Pontevedra y en Lugo se celebrarán los días 25 y 26 de septiembre respectivamente.

La implicación de 240 agentes del ecosistema emprendedor gallegos, más de 160 startups, 40 empresas tractoras y la exposición de 16 casos de éxito servirán de punto de partida para Ultreia, que desarrollará dos eventos simultáneos: el Campus Startups y Retos e Solucións para un territorio intelixente.

Con el Campus Startups se persigue identificar y mapear las empresas de reciente creación y otras iniciativas emprendedoras innovadoras y dar soporte a los proyectos para buscar financiación, entre otros fines, mediante conferencias, networking, presentaciones de casos de éxito, mesas redondas y una competición de iniciativas emprendedoras.

En el bloque de Retos e solucións para un territorio intelixente, el objeto es identificar los sectores estratégicos de la provincia y sus retos, así como las empresas tractoras de estos mismos sectores para localizar los agentes el ecosistema de la provincia, para lo que se distintas convocarán mesas de trabajo.

"O programa Ultreia Galicia contribuirá a reforzar a actividade da Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego e o mapa de emprendemento da Xunta, así como a dinamizar as startups galegas. Forma parte da aposta do Goberno galego pola creación de novos negocios e o desenvolvemento de proxectos innovadores que fomenten o emprego de calidade e que favorezan a dinamización e vertebración do territorio", destaca la CEC en una nota informativa.