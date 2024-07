Luz verde del Estado al parque eólico de Tesouro en As Pontes (A Coruña), promovido por Endesa

El Estado, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, ha concedido a Enel Green Power España, división renovable de Endesa, la autorización administrativa para construir el parque eólico Tesouro, de 50,4 megavatios (MW) de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, en el ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña). La promotora había solicitado el premiso previo para la infraestructura a finales de 2020 y la autorización para su construcción, en mayo del año pasado.

Endesa proyecta ocho parques eólicos a través de su filial Enel Green Power España, con unos 600 megavatios de potencia. Cinco están ubicados en el entorno de As Pontes y son de tramitación estatal; los otros tres son de la provincia de Lugo y los tramita la Xunta. Todos cuentan con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada, pero algunos están pendientes de recursos judiciales o con suspensiones cautelares.

El Concello de As Pontes y entidades sociales de la comarca, además de empresarios y sindicatos, han mostrado en los últimos meses su apoyo al proyecto energético de Endesa en las antiguas instalaciones mineras de Portorroibo, que incluye la ampliación del centro logístico y de mantenimiento eólico. El proyecto estima una inversión de 70 millones de euros y la creación de 34 empleos directos y 44 indirectos en el municipio de As Pontes, según avanzó el mes pasado su alcalde, Valentín González Formoso. Afecta a los concellos de A Capela y As Pontes y contará con doce aerogeneradores.

El regidor ha destacado hoy que el parque eólico de Tesouro “supone la constatación de que As Pontes es la referencia de generación de energía tanto convencional como renovable, adaptándose al nuevo modelo energético de la Unión Europea y del Estado”. “Este complejo eólico, junto con los cuatro parques existentes en el municipio, los dos embalses hidroeléctricos y la planta de hidrógeno y la planta de bombeo reversible proyectadas en el municipio y el ciclo combinado de gas natural convierten a As Pontes en el mayor complejo energético diversificado del Estado” subrayó González Formoso.