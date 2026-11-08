Una marea verde de 5.600 personas rompe el récord en la Marcha Contra o Cancro de Ferrol

Más de 5.600 personas se dieron cita este domingo en Ferrol para formar parte de una marea verde para la historia. La cifra de participantes de la Marcha Contra o Cancro de este año es la más alta de la historia de esta iniciativa en la ciudad ferrolana.

La marcha, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer, comenzó en el Cantón de Molíns a las 11:00 horas. Aquí familias, grupos de amigos, personas voluntarias y representantes de clubs, centros, equipos y entidades se reunieron en una jornada marcada por la solidaridad.

La programación empezó antes, a las 10:00 horas, con las carreras infantiles en las que participaron centenares de niñas y niños.

Luego fue el turno de la andaina de 5 kilómetros que convirtió Ferrol en una gran marea verde.

Antes de la salida, la presidenta de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer en Ferrol, Isabel Estevan, agradeció la implicación de todos los participantes y destacó el hito alcanzado en esta decimotercera edición.

La presidenta quiso dar a todo Ferrol una calurosa enhorabuena "porque hemos conseguido cumplir nuestro objetivo de superar los 5.000 participantes. Gracias por vuestro compromiso, sin vuestro apoyo no sería posible ayudar a los pacientes y a sus familias y contribuir a la investigación por un futuro sin cáncer, el reto que nos une a todos".

La jornada terminó con la entrega de trofeos y el sorteo de regalos.

Todo lo recaudado se destinará a impulsar la investigación oncológica y a mantener los servicios gratuitos que la Asociación Española Contra el Cáncer ofrece a pacientes y familiares, entre ellos atención psicológica, atención social, fisioterapia, logopedia, nutrición y programas de apoyo y acompañamiento durante todas las fases de la enfermedad.