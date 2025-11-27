La C21 de A Coruña para 2026 abre inscripciones el 1 de diciembre: así puedes anotarte

A Coruña ha iniciado la cuenta atrás para abrir el plazo de inscripción de su popular C21. Las personas interesadas en participar en la Media Maratón podrán anotarse desde el próximo lunes 1 de diciembre en esta prueba que se disputará el 1 de marzo de 2026.

El recorrido de la carrera se desvelará en los próximos días, aunque la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha avanzado que "habrá novedades en el trazado respecto a la edición anterior". La portuguesa Vanessa Carvalho y el keniata David Korichei fueron los primeros en cruzar la línea de meta este 2025.

La C21, además, estará complementada por la distancia de 5K. "Una carrera de menos recorrido, pero que tiene una gran aceptación porque está abierta a la participación de un público más amplio que también se anima posteriormente a inscribirse en el circuito Coruña Corre, con pruebas que tienen distancias muy similares", añadió la regidora.

Las personas interesadas en participar en la C21 y la 5K de 2026 podrán inscribirse a través de la página web de Carreiras Galegas desde el lunes a través de este enlace.