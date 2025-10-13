La Asociación Chamorro repite la Carrera ENKI de A Coruña este 2025: "Todos vamos a lo mismo"

Nadie quiere perderse la Carrera ENKI de A Coruña. Una cita anual con el deporte, la solidaridad y la inclusión que miles de personas anotan en su agenda con ilusión. Y es que los obstáculos de esta divertida prueba a la que es posible acudir disfrazado demuestran que crear un impacto real en la sociedad es posible con pequeños grandes gestos.

Algo de lo que saben, y mucho, en la Asociación Chamorro de O Val, en Narón. Esta entidad creada en 1964 de la mano de padres y madres que buscaban dar respuesta a las necesidades de sus hijos es una habitual en la Carrera ENKI de A Coruña, a donde regresan este mes de octubre con muchas ganas de pasárselo en grande.

"Actualmente hay un centro de educación especial, un centro de día y talleres ocupacionales", explica la monitora del taller de creatividad del centro ocupacional, Elena Renar, que lleva cinco años en la asociación. A Chamorro acuden usuarios de otras zonas de la comarca como Ares o Pontedeume: más de 140 personas que han encontrado en este espacio un hogar.

ENKI y otras actividades

La Asociación Chamorro participa de forma activa en diversas actividades, gestionadas a través del área de Ocio y Deporte. Así, los usuarios son parte de las caminatas de Special Olympics, del equipo Genuine del Racing de Ferrol en fútbol y del Baxi en baloncesto y, por supuesto, de la Carrera ENKI de A Coruña. "Se les propone, y van los que quieren y sus familias pueden llevarlos y recogerlos", explica Renard.

La primera vez que la entidad acudió a la Carrera ENKI fue en 2022 y, desde entonces, han participado en otra edición, siempre acompañados por la lluvia. "No nos disfrazamos, pero fuimos con el poncho. El primer año nos empapamos, tuvimos que cambiarnos en las furgonetas", rememora entre risas la trabajadora del centro, acompañada por Marín Nieto, usuario de Chamorro.

"Tendría que haber más gente participando, joven y mayor. No quedarse en casa viendo la tele, venid a participar" Martín Nieto, usuario de la Asociación Chamorro y participante de la Carrera ENKI

"Lo que más les gusta es el hecho de ver tantísima gente: da igual que sean niños, abuelos, si van o no disfrazados... Todos vamos a lo mismo", explica Renard, que explica que ella misma participó en 2024 acompañada por su hijo pequeño: "Trabajamos en la asociación, pero no deja de ser parte de nuestro día a día, de nuestra vida. Estamos muy involucrados. Somos como una gran familia".

Precisamente, esa unidad es lo que más le gusta a Martín Nieto de la Carrera ENKI. "En el 2022 nos lo pasamos muy bien. Éramos muchos e hicimos amigos aunque nos llovió. Alguno no quería correr, y las carreras, una vez empezadas, las hay que terminar aunque llueva", ríe este joven, que el próximo 18 de octubre prevé estar en A Coruña.

La Asociación Chamorro vuelve a participar en la Carrera ENKI este año.

Los obstáculos de ENKI son, además, muy conocidos entre los participantes y el de la bomba de harina es uno de los favoritos. "Parecía que acabábamos de amasar pan", señala Martín sobre este obstáculo al que se suman otros clásicos como la montaña de ruedas.

Y ante la cercanía del evento, Martín Nieto lo tiene claro: "Tendría que haber más gente participando, joven y mayor. No quedarse en casa viendo la tele, venid a participar". Algo que saben bien las 15.000 personas que se han inscrito en este evento deportivo que promueve la inclusión real a través del deporte.

La carrera saldrá este 2025 desde la parte de atrás del teatro Rosalía de Castro y terminará, un año más, en la explanada de O Parrote tras un recorrido de dos kilómetros y medio. Los participantes deberán superar más de 20 obstáculos, desde la montaña de neumáticos hasta el laberinto de cuerdas o la popular bomba de harina: "Todo el mundo acabará manchándose".